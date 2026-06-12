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Business News logoBusiness News
12 Iunie 2026, 16:30
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BERD’S susține primul Pavilion al Republicii Moldova la Bienala de la Veneția Ⓟ

Anul acesta, BERD’S marchează 11 ani de activitate prin susținerea participării Republicii Moldova la Bienala de Artă de la Veneția, unde țara noastră este reprezentată pentru prima dată printr-un pavilion oficial.

BERD’S susține primul Pavilion al Republicii Moldova la Bienala de la Veneția

În perioada 9 mai – 22 noiembrie, în spațiul Santa Veneranda din Veneția, este prezentată expoziția „În a mia și a doua noapte”, semnată de Pavel Brăila, unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani din Republica Moldova.

BERD’S susține primul Pavilion al Republicii Moldova la Bienala de la Veneția

Pentru BERD’S, această susținere este mai mult decât un parteneriat cultural. Este o modalitate de a celebra cei 11 ani de activitate rămânând fidel valorilor care au stat la baza hotelului încă de la început: promovarea culturii locale, a talentelor moldovenești și a proiectelor care contribuie la imaginea țării peste hotare.

BERD’S susține primul Pavilion al Republicii Moldova la Bienala de la Veneția

Relația dintre BERD’S și Pavel Brăila are deja o istorie. De-a lungul anilor, lucrările artistului au fost integrate în spațiile hotelului, ca parte a dialogului constant pe care BERD’S îl construiește între ospitalitate, artă și identitate culturală.

Participarea Moldovei la Bienală reprezintă un moment important pentru scena artistică locală și o oportunitate de a prezenta lumii o perspectivă autentică asupra culturii contemporane moldovenești.

Prin susținerea acestui proiect, BERD’S își reafirmă dorința de a duce mai departe identitatea noastră creativă , la fel de a investi în inițiative, care promovează Moldova la nivel internațional.

Suntem onorați să fim parte din acest moment istoric și invităm vizitatorii Bienalei să descopere Pavilionul Republicii Moldova și expoziția „În a mia și a doua noapte”, un proiect care aduce Moldova mai aproape de scena artistică internațională.

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