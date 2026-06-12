BERD’S susține primul Pavilion al Republicii Moldova la Bienala de la Veneția Ⓟ

În perioada 9 mai – 22 noiembrie, în spațiul Santa Veneranda din Veneția, este prezentată expoziția „În a mia și a doua noapte”, semnată de Pavel Brăila, unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani din Republica Moldova.

Pentru BERD’S, această susținere este mai mult decât un parteneriat cultural. Este o modalitate de a celebra cei 11 ani de activitate rămânând fidel valorilor care au stat la baza hotelului încă de la început: promovarea culturii locale, a talentelor moldovenești și a proiectelor care contribuie la imaginea țării peste hotare.

Relația dintre BERD’S și Pavel Brăila are deja o istorie. De-a lungul anilor, lucrările artistului au fost integrate în spațiile hotelului, ca parte a dialogului constant pe care BERD’S îl construiește între ospitalitate, artă și identitate culturală.

Participarea Moldovei la Bienală reprezintă un moment important pentru scena artistică locală și o oportunitate de a prezenta lumii o perspectivă autentică asupra culturii contemporane moldovenești.

Prin susținerea acestui proiect, BERD’S își reafirmă dorința de a duce mai departe identitatea noastră creativă , la fel de a investi în inițiative, care promovează Moldova la nivel internațional.

Suntem onorați să fim parte din acest moment istoric și invităm vizitatorii Bienalei să descopere Pavilionul Republicii Moldova și expoziția „În a mia și a doua noapte”, un proiect care aduce Moldova mai aproape de scena artistică internațională.