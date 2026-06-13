Despre aceasta se menționează în declarația sa, scrie eurointegration.com.ua.

În declarație se afirmă că printre astfel de obiective, unde se presupune că se desfășoară cercetări asupra agenților patogeni biologici, în special periculoși, se numără și laboratoare din Ucraina, care pot „fi sub amenințare din cauza războiului prelungit ruso-ucrainean”.

În declarația lui Gabbard se spune că serviciile americane de informații au avertizat anterior despre posibilitatea depozitării agenților patogeni periculoși într-unul dintre laboratoarele biologice „finanțate de SUA în Ucraina”.

Ce este remarcabil: pe „harta” unde ar fi indicate „laboratoarele biologice”, biroul lui Gabbard a indicat greșit locația Kievului și a marcat unul dintre orașe ca „Cernov” în loc, probabil, de Cernăuți. De asemenea, pe „hartă” se menționează că Ucraina ar avea „laboratoare biologice” atât în Crimeea ocupată de Rusia, cât și în orașul „Transcarpatia”.

Jurnalistul de investigație și conducătorul proiectului Bellingcat, cetățeanul Bulgariei Hristo Grozev, a reacționat la aceste date „deconspirate” și a declarat că Gabbard „a oferit practic Kremlinului o nouă operațiune informațională”.

Iar jurnalistul Financial Times Christopher Miller consideră că Gabbard a profitat de ocazie pentru a răspândi una dintre teoriile sale preferate ale conspirației.

Este de remarcat că la începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, Gabbard „justifica” existența laboratoarelor biologice în Ucraina, finanțate de SUA.

Dintre „dovezile” în acest sens, ea a prezentat un document al Pentagonului privind cooperarea cu guvernul ucrainean în domeniul identificării și diagnosticării sigure a amenințărilor biologice, precum și reducerii riscurilor asociate agenților patogeni. Dar în acel comunicat de presă se menționează că din 2005 SUA au oferit aproximativ 200 de milioane de dolari pentru 46 de laboratoare ucrainene.

Funcționara a folosit această formulare în favoarea existenței laboratoarelor biologice americane – ceea ce, evident, nu a fost cazul.