Carpet Outlet la Moldexpo: Ultima șansă - Târgul de covoare este doar până pe 15 iunie Ⓟ

Evenimentul poate fi vizitat doar până pe 15 iunie 2026, aceasta fiind ultima zi în care cumpărătorii mai pot profita de prețurile speciale, ofertele de târg și surprizele pregătite de organizatori.

La târg sunt disponibile covoare fabricate în Moldova, Belarus și Turcia, în diferite stiluri, culori, texturi și dimensiuni. Vizitatorii pot găsi modele potrivite pentru living, dormitor, hol, camera copiilor, bucătărie sau baie.

Vino la Moldexpo până pe 15 iunie și alege covorul care îți poate schimba atmosfera casei!

Cei care vor să-și facă locuința mai caldă, mai elegantă și mai primitoare au ocazia să vadă modelele pe viu, să atingă textura covoarelor și să aleagă produsul potrivit pentru stilul casei lor. De la covorașe practice până la covoare elegante pentru sufragerie, selecția pregătită de Carpet Outlet oferă soluții pentru orice cameră și orice buget.

În cadrul târgului sunt disponibile prețuri speciale la covoare, iar în pozele atașate articolului pot fi văzute o parte dintre modelele aflate în ofertă. Printre produsele disponibile se numără covorașe mici, covoare pentru dormitor, modele pentru living, dar și covoare de dimensiuni mari, în culori și designuri variate.

Printre ofertele pregătite pentru această ediție se regăsesc și prețuri speciale la covoare fabricate în Turcia:

✔ Covoraș 55 × 80 cm – doar 55 lei

✔Covoraș 60 × 100 cm – doar 95 lei

✔ Covor 100 × 150 cm – doar 255 lei

✔ Covor 120 × 180 cm – doar 450 lei

✔ Covor 160 × 230 cm – doar 555 lei

Nu pierde ocazia să vezi modelele pe viu și să prinzi prețurile speciale înainte de închiderea târgului!

Un covor nou poate schimba rapid atmosfera unei camere. Poate adăuga confort, căldură, culoare și acel detaliu care face locuința să pară mai îngrijită și mai primitoare. Tocmai de aceea, organizatorii îi îndeamnă pe cumpărători să nu amâne vizita, mai ales că anumite modele și dimensiuni sunt disponibile în stoc limitat.

Pe lângă ofertele la covoare, Carpet Outlet a pregătit și beneficii suplimentare pentru vizitatori. Cei care fac cumpărături de minimum 2900 lei primesc un cadou garantat pe loc, care poate include seturi de lenjerie de pat, seturi de prosoape de baie și pentru față sau fețe de masă.

În plus, la cumpărături de minimum 2900 lei, clienții primesc și un tichet pentru Marea Tombolă Carpet Outlet. Premiul Mare este un automobil SUV în valoare de 20.000 EURO, iar suplimentar vor fi puse la bătaie încă 50 de super premii, printre care televizoare, frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde, aspiratoare, oale sub presiune și multe altele.

Cumpără de minimum 2900 lei, primește cadou garantat pe loc și intră în cursa pentru Marele Premiu!

Atmosfera de târg este completată și de un detaliu dulce de vară: înghețată gratis pentru toți vizitatorii. Astfel, vizita la Moldexpo poate deveni o ieșire plăcută pentru întreaga familie, cu oferte bune, modele frumoase și surprize pentru cumpărători.

Târgul de Covoare Carpet Outlet are loc la Moldexpo, Pavilionul nr. 2, pe strada Ghioceilor 1, Buiucani, și este deschis doar până pe 15 iunie 2026. Programul de lucru este zilnic, între orele 09:00 și 18:00.

Cei care își doresc un covor nou pentru casă sunt invitați să vină la Moldexpo și să profite de ultimele zile ale târgului.

Carpet Outlet – covoare cu preț redus!

Vino acum, pentru că cele mai frumoase modele dispar primele!

https://carpetoutlet.md/rom/mega-targ