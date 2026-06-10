Shopping MallDova — partener al maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 Ⓟ

Acest parteneriat reprezintă mai mult decât o colaborare: este o reflectare a valorilor pe care Shopping MallDova le promovează — un stil de viață activ, grija pentru sănătate și susținerea comunității sportive din Moldova.

Shopping MallDova susține inițiativele care promovează sportul și un mod de viață sănătos. Anul acesta, centrul comercial a organizat pentru prima dată Yoga Days, un eveniment care a reunit participanți de toate vârstele. Și acesta este doar începutul — Shopping MallDova va continua să creeze oportunități pentru practicarea sportului și să inspire vizitatorii să fie mai activi în fiecare zi.

Pregătirea pentru maraton poate începe chiar la Shopping MallDova. În centrul comercial este disponibilă o gamă variată de magazine cu îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii sportive de la branduri renumite. Aici poți găsi echipamentul potrivit, confortabil și stilat pentru antrenamente și participarea la cursă, indiferent de distanța aleasă sau nivelul de pregătire.

În acest an, brandul Shopping MallDova va fi prezent la maraton nu doar în calitate de partener oficial. Echipa Shopping MallDova va lua, de asemenea, startul și va deveni parte a acestei mari sărbători a sportului. Mai mult decât atât, și copiii colegilor din echipă se vor alătura curselor, pentru că dragostea pentru sport începe prin exemplul personal și tradițiile de familie.

Participanții vor avea parte de susținere pe parcursul întregii zile. În Piața Marii Adunări Naționale va fi amenajată o zonă specială marca Shopping MallDova — un „stand al îmbrățișărilor”, unde fiecare participant va putea primi un plus de energie, bună dispoziție și susținere, fie înainte de start, fie după trecerea liniei de finiș. Uneori, o îmbrățișare sinceră este exact ceea ce te ajută să depășești cei mai dificili kilometri.

maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 nu este doar despre sport. Este despre unitate, puterea spiritului, inspirație și o atmosferă care aduce împreună mii de oameni. Alege una dintre curse, stabilește-ți un nou record personal sau bucură-te pur și simplu de sărbătoarea sportului alături de familie și prieteni.

Iar dacă alergarea nu este pentru tine, vino să îi susții pe participanți. Pentru fiecare sportiv este important să simtă energia și încurajarea spectatorilor, deoarece acestea îi ajută să meargă mai departe și să nu renunțe.

Trăiește experiența maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 alături de Shopping MallDova!