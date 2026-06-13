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13 Iunie 2026, 08:00
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Lansarea liniei de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău a fost amânată pentru sfârșitul verii

Lansarea liniei de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău a fost amânată. Despre termenele de lansare a liniei a anunțat ministrul Energiei.

Lansarea liniei electrice Vulcănești – Chișinău a fost amânată pentru sfârșitul verii.
Lansarea liniei electrice Vulcănești – Chișinău a fost amânată pentru sfârșitul verii.

Deși lucrările la stația electrică din Vulcănești sunt deja finalizate în totalitate și în curând vor începe testările, la obiectivul din Chișinău mai este necesar să fie efectuată o parte din lucrări, transmite tv8.md.

Potrivit lui Dorin Junghietu, el nu exclude posibilitatea ca antreprenorul să fie amendat pentru nerespectarea termenelor contractuale.

Totodată, ministrul a menționat că au apărut întârzieri în construcție, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a precipitațiilor abundente, însă compania, după cum a spus el, a depus eforturi pentru a le depăși.

Conform estimărilor actuale, dacă lucrările la stația din Chișinău vor fi finalizate la timp, transmiterea energiei electrice prin noua linie către regiunile centrale ale țării ar putea începe deja până la sfârșitul verii.

Inițial, proiectul era planificat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Costul său depășește 60 de milioane de euro.

Lungimea totală a liniei este de 157 de kilometri. Aceasta traversează 35 de localități din opt raioane și se sprijină pe 508 stâlpi de înaltă tensiune.

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