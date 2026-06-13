Pentagonul a publicat un nou raport despre zborurile OZN-urilor

Pentagonul a publicat a treia serie de documente anterior clasificate despre zborurile obiectelor zburătoare neidentificate. Fișierele sunt postate pe o pagină web specială a Pentagonului dedicată „fenomenelor anormale neidentificate”.

În total, Pentagonul a publicat 72 de fișiere intitulate „fenomene anormale neidentificate”. Acestea conțin mărturii ale martorilor oculari, imagini și desene.

Astfel, printre fișierele publicate se află un raport CIA despre posibila deplasare a „farfuriilor zburătoare” între Budapesta și Moscova, datat noiembrie 1955. Documentul se bazează pe declarațiile unui cetățean american originar din Ungaria. În raport se menționează că bărbatul a primit o scrisoare de la o nepoată din Budapesta, care povestea despre OZN-uri ce zburau rapid pe cer.

„Așa-numitele farfurii zburătoare (rachete) au ținut oamenii în stare de nervozitate timp de câteva săptămâni. Aceste obiecte zburătoare foarte rapide au captat mult atenția cercurilor științifice. Sunt sigură că ați auzit deja din ziare: viteza acestor obiecte a fost estimată la 12.000 de kilometri pe oră”, se arată în raport.

La raport a fost atașat un desen care arată formația și traiectoria presupusă a obiectelor între Moscova și Budapesta.

De asemenea, într-unul dintre fișiere este prezentat un interviu cu doi martori oculari care au observat o lumină puternică în mijlocul curții lor din spate, datat iulie 2025. Numele și locurile lor de reședință nu sunt dezvăluite. Potrivit raportului, unul dintre ei a declarat că „nu a mai văzut niciodată ceva atât de roșu”.

În material se menționează că în centrul sferei roșii, cu diametrul de aproximativ un metru, se afla un „soare plasmatic alb” de mărimea unei mingi de baschet. Ulterior, martorii au văzut o a doua sferă, care, după cum s-a dovedit, era legată de prima.

În interviu au fost menționate și alte rapoarte despre sfere necunoscute. „Această observație a avut loc într-un perimetru de 25 mile (40 km) de locurile unde au fost observate „sfere triunghiulare”, „sfere roșii rotative” și „sfere deasupra iazului”, într-o zonă bine cunoscută, slab populată”, se arată în raportul FBI.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a remarcat că fișierele despre OZN-uri, ascunse sub regim de secretizare, au fost mult timp „motiv de speculații justificate”. „A venit timpul ca poporul american să le vadă cu propriii ochi”, a declarat el.

Majoritatea fenomenelor OZN s-au dovedit anterior fie a fi false, fie fenomene perfect explicabile – oamenii percepeau iluzii optice și zboruri de rachete ca ceva inexplicabil. De exemplu, anul trecut locuitorii satului Ciučkovo din regiunea Reazan s-au confruntat cu un „obiect luminos neînțeles” pe copaci, care, ulterior, s-a dovedit a fi un balon meteorologic.

În februarie, președintele SUA, Donald Trump, a decis să încredințeze ministrului Apărării, Pete Hegseth, dezvăluirea documentelor guvernamentale despre viața extraterestră și OZN-uri. Această decizie a fost explicată de Trump prin „interesul enorm pentru această problemă”.

Pentru prima dată, Pentagonul a publicat documente despre OZN-uri pe 8 mai. Atunci pe site au fost postate 158 de fișiere care conțineau diverse informații despre obiecte necunoscute pe cer. De exemplu, a fost postat un raport de la ambasada SUA din Dușanbe, Tadjikistan. În ianuarie 1994, un pilot tadjik și trei americani au observat un OZN care a zburat deasupra Kazahstanului.

A doua serie de documente a fost publicată pe 22 mai. Atunci au fost declasificate 64 de fișiere. Printre ele s-a aflat un raport CIA care menționa colectarea de informații de spionaj în URSS. În acest document este descris un incident petrecut vara anului 1973, când o sursă CIA a observat un obiect neidentificat, strălucitor verde aprins, aflat în aer.