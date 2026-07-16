Un tronson al străzii Minsk din Capitală va fi închis. Perioada anunțată.

În perioada 20-24 iulie, traficul va fi suspendat pe strada Minsk, între străzile Hanul Morii și Cetatea Albă.

Restricțiile sunt impuse prin dispoziția Primăriei municipiului Chișinău, în legătură cu lucrările desfășurate în această zonă.

Poliția recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative.

Conducătorii auto sunt rugați, de asemenea, să planifice din timp călătoriile pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.