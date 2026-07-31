Luban Auto Service: Noul centru specializat în automobile chinezești, lansat în Moldova Ⓟ

Proprietarii de automobile chinezești din Republica Moldova vor avea acces la un nou centru specializat de întreținere, diagnosticare și reparații.

Luban Auto Service și-a început activitatea în regim de testare operațională, înaintea inaugurării oficiale.

Numărul automobilelor produse în China este în continuă creștere pe piața din Republica Moldova. Odată cu această dezvoltare, crește și necesitatea unor servicii tehnice adaptate noilor tehnologii, în special în cazul automobilelor electrice, hibride și plug-in hybrid.

Pentru a răspunde acestor necesități, Luban Auto Service își deschide porțile în regim de testare operațională. În această perioadă, echipa centrului verifică și optimizează procesele de programare, recepție, diagnosticare, reparație și predare a automobilelor către clienți.

Scopul acestei etape este ca, până la inaugurarea oficială, toate serviciile și fluxurile de lucru să fie pregătite pentru a oferi intervenții rapide, clare și eficiente.

Service specializat pentru automobile produse în China

Luban Auto Service este un centru modern de întreținere și reparații, specializat în deservirea automobilelor chinezești.

Centrul este pregătit să lucreze cu o gamă largă de mărci, printre care:

BYD, Denza, Wuling, Changan, AITO, Zeekr, Geely, Li Auto, precum și alte mărci auto produse în China.

Service-ul poate deservi atât automobile cu motoare termice, cât și modele electrice, hibride și plug-in hybrid.

Specialiști din China și experiență tehnică internațională

Unul dintre principalele avantaje ale Luban Auto Service este echipa sa tehnică, din care fac parte și specialiști din China, cu experiență practică în domeniul automobilelor chinezești.

Aceștia cunosc particularitățile tehnice ale platformelor și sistemelor utilizate de producătorii auto din China, inclusiv arhitectura automobilelor electrice și hibride, bateriile de înaltă tensiune, sistemele electronice, tehnologiile de asistență pentru șofer și soluțiile moderne de conectivitate.

Această experiență permite identificarea mai rapidă a problemelor și aplicarea unor proceduri adaptate specificului fiecărui automobil.

Diagnosticare modernă pentru noile generații de automobile

Automobilele moderne sunt tot mai complexe și includ numeroase sisteme electronice, module de control și tehnologii software. Din acest motiv, întreținerea lor necesită nu doar experiență mecanică, ci și instrumente moderne de diagnosticare.

Luban Auto Service este dotat cu echipamente și instrumente specializate pentru verificarea și diagnosticarea noilor generații de automobile.

În funcție de model și de tipul intervenției, echipa poate verifica sistemele electronice, componentele mecanice, sistemele de încărcare, bateriile de înaltă tensiune și alte elemente importante pentru funcționarea și siguranța automobilului.

O alternativă pentru proprietarii de automobile chinezești

Una dintre dificultățile întâlnite de proprietarii automobilelor chinezești este identificarea unui service care să înțeleagă particularitățile tehnice ale acestor modele.

Diferențele dintre platforme, sistemele electronice complexe și ritmul rapid în care apar noi modele pot face ca diagnosticarea și reparațiile să necesite cunoștințe specifice.

Prin specializarea sa, Luban Auto Service își propune să ofere proprietarilor o soluție profesionistă pentru întreținerea și repararea automobilelor produse în China, indiferent dacă este vorba despre un model electric, hibrid sau echipat cu motor termic.

Pregătiri pentru inaugurarea oficială

În perioada de testare operațională, centrul va analiza fiecare etapă a interacțiunii cu clienții: de la programare și recepția automobilului până la diagnosticare, reparație și predare.

Feedbackul primit în această etapă va fi utilizat pentru îmbunătățirea serviciilor înaintea inaugurării oficiale.

Luban Auto Service își propune să devină un centru de referință în Republica Moldova pentru întreținerea și repararea automobilelor chinezești, combinând expertiza tehnică internațională, echipamentele moderne și procedurile adaptate noilor tehnologii auto.

Detalii despre serviciile disponibile, programări și data inaugurării oficiale vor fi comunicate în perioada următoare.

Pentru informații și programări:

+373 61 137 000

Str. Calea Orheiului 124 mun. Chișinău