Fetița care a supraviețuit în accidentul din Grecia este în afara oricărui pericol.

Fetița care a supraviețuit accidentului rutier din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și sora sa, este în afara oricărui pericol.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că starea copilului s-a îmbunătățit, iar acesta a fost transferat de la Secția de Terapie Intensivă într-un salon, transmite tvrmoldova.md.

Autorităţile întreprind toate măsurile pentru ca ea să ajungă cu bine în Republica Moldova.

Tragicul accident s-a produs în seara zilei de 16 iulie, în apropiere de localitatea Polygyros. Automobilul înmatriculat în Republica Moldova în care se afla familia ei s-a ciocnit frontal cu o autocisternă. Cei doi soți și un bebeluș au murit, iar fetiţa de şapte ani a fost grav rănită.



