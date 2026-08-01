A fost stabilit numărul ideal de cești de cafea pe zi

Cafeaua de mult timp este una dintre cele mai îndrăgite băuturi din lume, însă acum oamenii de știință au descoperit că numărul ideal de cești de cafea pe zi depinde direct de vârsta unei persoane.

În fiecare zi, în întreaga lume se consumă sute de milioane de cești de cafea — băutura a devenit de mult timp una dintre cele mai populare din lume. Pentru mulți, o ceașcă de cafea este o parte indispensabilă a rutinei de dimineață, necesară pentru a spori concentrarea, pentru a crește nivelul de energie și pentru a compensa lipsa somnului, scrie Daily Mail, scrie focus.ua.

Cercetările anterioare au arătat deja că și cafeaua este o băutură incredibil de benefică. Beneficiile se extind asupra creierului, ficatului și oaselor. Mai mult, studiile indică faptul că până la cinci cești pe zi reprezintă doza ideală.

Potrivit oamenilor de știință, cafeaua are un efect dublu puternic asupra sănătății, combinând cafeina, care poate crește vigilența și poate îmbunătăți performanța fizică, cu polifenolii cu acțiune antiinflamatoare, care, în opinia cercetătorilor, pot reduce riscul de demență, boli cardiovasculare, slăbiciune și deces prematur.

Este interesant că, potrivit oamenilor de știință, aceste avantaje depind probabil de vârsta persoanei. La vârstnici se poate observa o îmbunătățire mai mare a sănătății inimii datorită acumulării în timp a unor compuși care îmbunătățesc compoziția sângelui. În același timp, femeile aflate în perioada menopauzei pot fi mai vulnerabile la efectul care provoacă anxietate al cafeinei. Într-un studiu nou, oamenii de știință au stabilit numărul ideal de cești de cafea pentru fiecare etapă a vieții.

30 de ani — două cești pe zi

Studiile arată că, în acest deceniu, la om încep pentru prima dată să se contureze multe boli. De exemplu, un studiu la care au participat peste 350.000 de persoane cu vârsta de peste 37 de ani.

Rezultatele au arătat că, la cei care consumau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi, riscul de a dezvolta cancer hepatic era semnificativ mai mic decât la cei care nu beau cafea. La ei apărea și mai rar, cu aproximativ o treime, ciroza hepatică. De menționat că evoluții pozitive s-au observat și în rândul persoanelor care beau cafea fără cofeină.

Totuși, oamenii de știință avertizează că cafeaua ar trebui privită ca o investiție pe termen lung, nu ca o soluție rapidă la problemă.

40 de ani — trei cești mici, dacă sunteți femeie

Rezultatele cercetărilor au arătat că cofeina este asociată cu îmbătrânirea sănătoasă, în special la femei. Mai mult, efectul protector al cafelei ar putea atinge apogeul atunci când persoana care o consumă are aproximativ 48 de ani.

Experții de la Universitatea Harvard au analizat datele a peste 47.000 de femei cu vârste între 45 și 60 de ani și au constatat că cele care consumau trei cești mici pe zi aveau cu 13% mai multe șanse să menționeze îmbunătățirea sănătății psihice și fizice la vârsta de 70 de ani și peste. De menționat că fiecare ceașcă suplimentară însemna cu 2% mai multă probabilitate de absență a unor boli cronice grave și de sănătate psihică și cognitivă bună.

40 de ani — există și avantaje

Studiile arată, de asemenea, că la unele femei, schimbările hormonale din perioada perimenopauzei, la majoritatea între 45 și 55 de ani, pot crește sensibilitatea la cofeină, agravând simptome precum anxietatea, palpitațiile și tulburările de somn.

50 de ani — până la cinci cești pe zi

Unele studii au arătat și că până la cinci cești pe zi pot ajuta la protejarea inimii și a ficatului după 50 de ani. Odată atinsă vârsta de 50 de ani, apare adesea un memento dur că riscul de boli cardiovasculare și de accident vascular cerebral începe să crească.

Menționăm că, de-a lungul deceniilor, experții au avertizat că un număr mare de cofeină poate crea o încărcare suplimentară pentru inima care îmbătrânește. Însă datele noi conturează o imagine mult mai încurajatoare. Totuși, oamenii de știință avertizează că acest lucru nu înseamnă deloc că fiecare persoană de peste 50 de ani trebuie să înceapă să bea câte cinci cești de cafea pe zi, deoarece toleranța la cofeină rămâne încă suficient de individuală.