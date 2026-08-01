Armata Rusiei a atacat Kievul cu rachete balistice: Cel puțin 9 morți

Capitala Ucrainei a fost lovită de atacuri cu rachete balistice rusești. Se cunoaște despre 9 persoane decedate, iar alte 23 de persoane au fost rănite.

La Kiev, în noaptea de sâmbătă, 1 august, au fost auzite o serie de explozii. Orașul a fost atacat cu rachete balistice rusești. „Explozii în oraș. Kievul este sub atac balistic. Adăpostiți-vă!”, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, transmite dw.com.

Nouă persoane au murit, alte 23 au fost rănite

Potrivit datelor recente ale Administrației Militare Urbane din Kiev (KГВА), în urma atacului rusesc au murit cel puțin nouă persoane, iar alte 28 au fost rănite. Victimelor li se acordă ajutor medical. După cum a anunțat anterior Kliciko, printre răniți se numără adolescenți de 13 și 17 ani.

Urmările bombardamentului din partea Rusiei au fost înregistrate în cinci raioane ale Kievului. Potrivit administrației militare urbane, în raionul Solomenska au murit două persoane și alte opt, inclusiv doi copii, au fost rănite. La o adresă a avut loc distrugerea parțială a unui bloc de locuințe cu cinci etaje și a izbucnit un incendiu, iar la cealaltă — au ars automobilele dintr-o parcare. Trei persoane au fost internate. Salvatorii au evacuat 35 de persoane de la etajele superioare, iar incendiul a fost lichidat.

În raionul Darnîțki a izbucnit un incendiu și au fost înregistrate distrugeri într-o clădire administrativă și într-una dintre clădirile nerezidențiale. La o altă adresă au fost consemnate incendii la automobile și case avariate. În acest raion șapte persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite, doi dintre cei răniți fiind copii. Salvatorii au lichidat incendiile.

În regiunea Kiev, în urma atacului rusesc a izbucnit un incendiu la o întreprindere industrială, au fost afectate două persoane, a anunțat administrația militară regională.



