Nistrul continuă să se micșoreze: Autoritățile pregătesc recomandări pentru economisirea apei.

Din cauza secetei în curs, evacuarea apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk va fi redusă de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă în următoarele două săptămâni.

O astfel de decizie a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a comisiei, care a avut loc împreună cu partea ucraineană. Scopul e să se păstreze cât mai mult timp un debit suficient al Nistrului, scrie protv.md.

După adoptarea deciziei, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a declarat: „Deși s-a propus reducerea deversărilor și mai mult, am convenit ca, în următoarele două săptămâni, acestea să ajungă la 85 de metri cubi pe secundă, adică cu 15 metri cubi mai puțin decât în prezent. Dacă situația se va înrăutăți, ne vom reuni în orice moment într-o nouă ședință extraordinară”.

Potrivit ministrului, măsura are drept scop economisirea resurselor de apă și menținerea, cât mai mult timp posibil, a unui nivel suficient al apei în Nistru.

Autoritățile vor monitoriza în mod constant nivelul și debitul de apă din râu, precum și activitatea stațiilor de captare a apei, în special a celei care asigură cu apă potabilă municipiul Chișinău și alte localități.

„O atenție deosebită este acordată stației de captare a apei care aprovizionează municipiile Chișinău și alte localități. Este important să înțelegem că nivelul din lacul de acumulare scade foarte rapid și nu ne putem permite să rămânem fără rezerve. Tocmai de aceea au fost adoptate aceste măsuri. Dacă nu vor cădea precipitații, situația se poate înrăutăți și mai mult”, a menționat ministrul.

În acest sens, autoritățile vor efectua lucrări tehnice de adaptare a echipamentelor, astfel încât stația de captare a apei să poată funcționa chiar și în cazul unei scăderi ulterioare a nivelului Nistrului.

Dacă seceta va continua, Hajder a comunicat că autoritățile vor emite recomandări privind economisirea apei.

Nivelul apei în Nistru continuă să scadă rapid. Pe malul stâng au apărut deja porțiuni în care, de obicei, albia râului, ascunsă de apă, a devenit vizibilă pe o întindere considerabilă.

Potrivit prognozelor meteorologilor din regiune, săptămâna viitoare nivelul Nistrului poate coborî până la valori minime din ultimele decenii și chiar poate depăși antirecordul înregistrat în 1950.

Ucraina a introdus deja restricții privind utilizarea apei pentru irigații și alte necesități, făcând o excepție doar pentru alimentarea cu apă potabilă.