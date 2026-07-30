Dacia: Alertă, cod portocaliu în centrul auto Ⓟ

Cod portocaliu la ofertele din Centrul Auto Dacia! Promoția reunește întreaga gamă de modele într-o ofertă care combină reduceri consistente cu una dintre cele mai variate game de configurații disponibile în acest sezon..

Un alt punct forte al promoției îl reprezintă varietatea versiunilor disponibile. În funcție de model, clienții pot opta pentru motorizări pe benzină, GPL, Hybrid sau diesel, transmisii manuale ori automate și versiuni cu tracțiune 4×2 sau 4×4.

DACIA Logan – sedanul care rămâne alegerea inteligentă

Pentru cei care caută un sedan fiabil, spațios și econom, Logan continuă să fie una dintre cele mai echilibrate alegeri din segment.

În cadrul Ofertei de Vară, modelul este disponibil de la doar 11 500 €, beneficiind de reducere de până la 1 600 €.

DACIA Sandero StepWay – bestseller-ul european, acum și mai avantajos

Cu un design inspirat din segmentul crossover, gardă la sol înălțată și confort adaptat atât traficului urban, cât și escapadelor de weekend,

Oferta de Vară îl aduce la un preț promoțional de la doar 13 880 €, beneficiind de reducere de până la 1 700 €.

DACIA Jogger – spațiu pentru familie, libertate pentru orice destinație

Îmbină caracterul practic al unui break cu versatilitatea unui crossover, DACIA Jogger este pregătit pentru orice plan, de la deplasările zilnice până la vacanțele în familie.

Disponibil inclusiv în versiuni Diesel și cu până la șapte locuri, modelul poate fi achiziționat în cadrul Ofertei de Vară de la 18.880 €, beneficiind de reducere de până la 2.600 €.

DACIA Bigster – noul vârf de gamă DACIA

Cel mai nou model al gamei DACIA ridică standardele în materie de spațiu, confort și tehnologie, demonstrând că un SUV modern poate oferi echipări generoase și o experiență de condus plăcută, fără a compromite raportul excelent dintre calitate și preț care definește marca..

Bigster este disponibil de la 20 500 €, iar reducerile ajung până la 4 400 €.

DACIA Duster – reperul gamei DACIA

Duster rămâne alegerea celor care își doresc un SUV pregătit pentru orice destinație. Robust, eficient și disponibil într-o gamă variată de motorizări Benzina, Hybrid, Hybrid-GPL sau diesel, transmisii manuale ori automate și versiuni cu tracțiune 4×2 sau 4×4.

Modelul poate fi achiziționat în cadrul Ofertei de Vară de la 18.500 €, beneficiind de cea mai mare reducere din campanie – până la 4.700 €.

Una dintre cele mai consistente campanii ale sezonului

Prin amploarea reducerilor și diversitatea versiunilor disponibile, Oferta de Vară DACIA se poziționează printre cele mai atractive campanii ale sezonului pe piața auto din Republica Moldova, confirmând încă o dată filosofia mărcii de a oferi mai multă valoare pentru fiecare investiție.

Oferta este disponibilă pentru o perioadă limitată, exclusiv la reprezentanța oficială DACIA – DAAC Hermes, str. Petricani 17, Chișinău.

📞+373 22 205 860

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