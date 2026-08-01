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radiomoldova.md logoradiomoldova
1 August 2026, 16:00
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Grosu: Statul va ajuta cetățenii după majorarea prețului la gaz

Consumatorii de gaze naturale pot primi din nou compensații, care vor fi reflectate direct în facturile la gaze.

Grosu: Statul va ajuta cetățenii după majorarea prețului la gaz.
Grosu: Statul va ajuta cetățenii după majorarea prețului la gaz.

Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, un astfel de mecanism s-a dovedit a fi mai eficient decât plățile directe pe cardurile bancare ale cetățenilor care au dreptul la sprijin. Decizia finală va fi luată după consultări, transmite radiomoldova.md

Într-un interviu acordat agenției Moldpres, purtătorul de cuvânt al Parlamentului a declarat că cetățenii nu vor fi lăsați singuri față în față cu majorarea tarifelor. Statul va compensa, și în sezonul viitor de încălzire, o parte din cheltuielile populației ca urmare a majorării preconizate a prețurilor la gaze.

„Este vorba despre perioada noiembrie-decembrie a anului curent, precum și despre ianuarie, februarie și martie ale anului viitor. Guvernul și ministerul de resort își vor prezenta propunerile, le vom discuta și vom vedea ce se poate îmbunătăți în mecanismul de acordare a compensațiilor — cuantumul, volumul de consum care intră sub incidența compensației și alte aspecte”, — a menționat Igor Grosu.

În opinia sa, primul mecanism, atunci când compensațiile se reflectau imediat în facturile pentru gaze, s-a dovedit a fi mai reușit decât practica plăților directe ulterioare. De aceea, autoritățile analizează posibilitatea revenirii la sistemul precedent. În orice caz, a subliniat președintele Parlamentului, „statul va interveni și va ajuta cetățenii”.

Igor Grosu a explicat necesitatea majorării tarifelor pentru consumatorii finali prin creșterea costului de achiziție a gazului pe piețele internaționale, precum și prin majorarea cheltuielilor de transport în contextul unei situații tensionate din Strâmtoarea Ormuz și din Marea Neagră.

„Republica Moldova nu are resurse proprii. Tot ceea ce consumăm — gaz, motorină, benzină, gaz lichefiat — importăm. De aceea, depindem de cotațiile mondiale și, desigur, facem tot posibilul pentru diversificarea surselor de aprovizionare, ca să nu depindem de un singur furnizor”, — a declarat președintele Parlamentului.

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