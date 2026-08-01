Durleșteanu și Lupu s-au unit într-un proiect politic.

Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durlеșteanu, s-a alăturat partidului politic „Mișcarea Respect Moldova”, pe care anterior l-a condus fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu.

Mariana Durlеșteanu a fost aleasă în funcția de prim-vicepreședinte al partidului, transmite logos-pres.md.

Decizia a fost luată vineri, 31 iulie, în cadrul ședinței Consiliului Național Politic al formațiunii. „Mulțumesc echipei Respect Moldova pentru primirea călduroasă. M-am bucurat să-i revăd din nou pe colegi, cu care am lucrat anterior”, a declarat Mariana Durlеșteanu pe rețelele de socializare, după anunțarea deciziei.

Mariana Durlеșteanu are o experiență semnificativă de lucru în domeniul administrației publice, diplomației și sectorului corporativ internațional. Ea a deținut funcția de ministru al Finanțelor al Republicii Moldova în perioada 2008–2009, în Guvernul Zinaidei Greceanîi.

Ulterior, a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, precum și a ocupat funcția de vicepreședinte pentru finanțe și riscuri în cadrul companiei KazMunayGas International (grupul Rompetrol).

În noua structură de conducere a partidului, funcțiile de vicepreședinți au revenit fostului președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, și fostei ministre a Educației, Culturii și Cercetării în Guvernul lui Ion Chicu, Lilia Pogolșa. Președintele partidului este Veaceslav Burlac, fostul președinte al raionului Criuleni.

În ultima perioadă, Mariana Durlеșteanu a devenit vizibil mai activă în spațiul public. Ea vine cu critici la adresa politicii actualei puteri, comentează chestiuni economice și sociale și, de asemenea, a participat de la distanță la unele acțiuni de protest.

Reamintim că, în 2021, Mariana Durlеșteanu a devenit candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în cadrul încercării de a forma un „Guvern de tranziție”. Propunerea i-a fost înaintată de un grup de deputați ai PSRM în timpul crizei politice de după demisia Guvernului lui Ion Chicu. Totuși, numirea nu a avut loc: pe fondul disputelor dintre Parlament și președinte privind formarea noului Guvern, Durlеșteanu și-a schimbat poziția și și-a retras candidatura.