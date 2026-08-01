Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să doboare doar o rachetă balistică din 27

Vladimir Zelenski susține că, în noaptea de 1 august, din cauza lipsei rachetelor pentru sistemele Patriot, Forțele Aeriene ale Ucrainei au reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice rusești.

Zelenski a cerut partenerilor să ofere fonduri pentru a contracara rachetele balistice. După cum scrie eurointegration.com.ua, președintele Ucrainei a anunțat acest lucru pe rețelele sociale.

Potrivit șefului statului, în această noapte, rușii au lansat asupra Ucrainei 35 de rachete, dintre care 27 balistice, și 185 drone de atac de diferite tipuri.

„Obiectivul principal – Kiev. Dar au fost lovite și regiunile Dnipropetrovsk, Sumî, Harkov și Poltava. Doar o singură rachetă balistică a reușit să fie doborâtă în această noapte, pur și simplu pentru că nu există rachete pentru „Patrioți””, a scris Zelenski.

Exact această lipsă de fonduri pentru apărarea antirachetă, a adăugat președintele Ucrainei, doar încurajează Rusia să lanseze astfel de atacuri, care pun în pericol viețile oamenilor.

„Este foarte important ca partenerii să audă: aceste mijloace nu sunt necesare undeva, în depozite, pentru scenarii posibile, ci aici și acum, ca războiul rusesc să poată fi ținut sub control și oprit în Ucraina. Fiecare pachet cu un sistem antirachetă salvează viețile oamenilor noștri. Și fiecare noapte în care acesta nu există duce la victime”, a scris Zelenski.