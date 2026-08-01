Junghietu: Stocurile de benzină și motorină cresc, dar energia electrică e în pericol.

Stocurile de combustibil din Moldova au crescut ușor. În prezent, benzină ajunge pentru aproximativ 15 zile de consum, iar motorina pentru 8–9 zile. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit acestuia, în ajun, aproximativ 400 de tone de benzină și 3.500 de tone de motorină au fost importate în țară prin Portul Liber Internațional Giurgiulești și prin punctul de trecere Leușeni. Datorită acestor livrări, stațiile de alimentare care anterior semnalau lipsa sau stocuri insuficiente de motorină au început să le completeze, transmite realitatea.md.

Asigurarea cu produse petroliere a fost discutată și în timpul vizitei oficiale a ministrului la București. Întrucât Republica Moldova își acoperă o mare parte din necesarul de combustibil prin livrări din România, autoritățile române au reconfirmat din nou disponibilitatea de a acorda prioritate exportului de combustibil către Republica Moldova, așa cum s-a făcut și în luna aprilie a acestui an.

Totodată, ministrul a avertizat cu privire la riscul de deficit de energie electrică în regiune din cauza valului de căldură puternică prognozat și a secetei hidrologice pe Dunăre.

Potrivit acestuia, funcționarea centralelor electrice nucleare din România, Ungaria și Bulgaria depinde în mare măsură de nivelul apei din râu, iar scăderea debitului poate duce la creșterea prețurilor la energia electrică, în special în orele de vârf.

„Fiecare kilowatt contează. Cu toții, și agenții economici, și cetățenii, trebuie să dea dovadă de unitate, înțelegere și să consume rațional energia electrică”, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu.



