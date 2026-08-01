Trump despre acordul cu Ucraina privind subsolul: Putem prelua practic totul

Valoarea potențială a tranzacției ar putea depăși 300 de miliarde de dolari.

Președintele Donald Trump a anunțat că acordul privind resursele minerale încheiat între SUA și Ucraina îi oferă țării sale posibilitatea „în orice moment” să obțină acces la aceste resurse. El a menționat că SUA „pot lua practic orice vor”. Despre aceasta, Trump a declarat într-un interviu pentru Real America’s Voice, transmite unian.net

„Ucraina este foarte bogată, are terenuri foarte fertile, precum și rezerve semnificative de elemente din pământuri rare. Iar noi avem un acord semnat privind resursele de pământuri rare. Putem merge acolo în orice moment și putem lua practic tot ce vrem. A fost un acord destul de avantajos”, a asigurat liderul american.

El a subliniat că valoarea potențială a acordului poate depăși 300 de miliarde de dolari.

Reamintim că, la 30 aprilie 2025, SUA și Ucraina au semnat un acord privind crearea unui fond de investiții pentru redresare investițională ucraineano-american, cu repartizarea cotei de participare 50/50.

Acesta este format din 12 articole. Din partea statului nostru, în calitate de participant la fond urmează să fie Agenția pentru sprijinirea parteneriatului public-privat (PPP) în componența Ministerului Economiei, iar din partea SUA - Corporația Financiară Internațională de Dezvoltare (Development Finance Corporation, DFC).

La 12 mai, președintele Vladimir Zelenski a semnat legea privind ratificarea acordului dintre Guvernul Ucrainei și SUA privind crearea fondului de investiții pentru redresare americano-ucrainean.

La 13 mai, Rada Supremă a susținut în primă lectură proiectul de lege nr. 13256 privind modificarea Codului bugetar, în scopul implementării acordului privind resursele minerale.

Anterior, Trump și-a exprimat îndoieli cu privire la transferul tehnologiilor Patriot către Ucraina. Potrivit acestuia, Washingtonul trebuie să abordeze cu foarte multă prudență transferul tehnologiilor de producere a armamentului american modern.

„Trebuie să fim foarte prudenți. De aceea, deocamdată nu ne-am înțeles (privind licențele pentru producerea rachetelor interceptoare pentru Patriot - Unian). Dar am discutat despre asta. Totuși, este dificil să transmiți astfel de tehnologii și nu cred că se va întâmpla vreodată. Cei cărora le le dați, într-o zi le pot întoarce împotriva voastră”, a avertizat Trump.

În același timp, Vladimir Zelenski l-a rugat pe Trump să discute cu Elon Musk despre un serviciu pentru Ucraina. După cum scrie The Atlantic, liderul ucrainean a cerut Statelor Unite permisiunea de a utiliza sistemele de comunicații prin satelit Starlink pentru a controla dronele în vederea distrugerii instalațiilor de lansare a rachetelor balistice de pe teritoriul Rusiei.