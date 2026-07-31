Deeptech GigaHack revine la ediția a patra cu posibilitatea de participare online în premieră Ⓟ

Pe 25-27 septembrie 2026, Tekwill din Chișinău găzduiește cea de-a patra ediție Deeptech GigaHack, cel mai mare hackathon deeptech din Republica Moldova.

Acesta vine cu noi provocări, noi parteneri și deschidere către participanți din întreaga lume.

Organizat de Technovator, GigaHack reunește anual sute de programatori, designeri, cercetători, studenți și antreprenori care lucrează intensiv 48 de ore pentru a construi soluții prototip la probleme reale propuse de companii și instituții. În 2026, evenimentul aduce pe scenă trei dintre cele mai relevante domenii ale tehnologiei actuale: inteligența artificială, sănătatea digitală și energia.

Fiecare ediție GigaHack este definită de calitatea provocărilor- și 2026 nu face excepție.

Orange Systems aduce un challenge în domeniul AI, bazat pe o problemă reală din activitatea lor zilnică. Compania caută soluții creative, practice și orientate spre business - și s-a angajat să continue colaborarea cu echipa câștigătoare după eveniment, pentru a dezvolta soluția într-un produs real.

Medpark International Hospital, cel mai digitalizat spital din regiune și deținător al nivelului 6 pe scala HIMSS, vine cu un challenge în HealthTech. Medpark nu caută tehnologie de dragul tehnologiei - caută soluții construite de oameni care înțeleg că în spatele fiecărei componente digitale există un pacient și un medic. Cele mai relevante prototipuri vor fi considerate pentru integrare în ecosistemul digital al spitalului.

Companiile și instituțiile interesate să propună un challenge pot vedea provocăriledisponibile pe gigahack.md. Agenda completă a evenimentului este disponibilă pe același website.

Deeptech GigaHack 2026 este organizat de Technovator, cu sprijinul Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), EU4Innovation East, un proiect regional finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France, și programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Regatul Unit.

Ediția 2026 aduce o noutate semnificativă - pentru prima dată în istoria evenimentului, participanții din orice colț al lumii pot lua parte la GigaHack în format online. Decizia vine ca răspuns direct la cererea comunității, în special a diasporei moldovene care și-a dorit să fie parte din experiență fără a fi nevoită să călătorească la Chișinău.

Noi provocări, noi echipe, 48 de ore - de oriunde s-ar afla participanții. Prezența fizică la Tekwill rămâne binevenită și la fel de valoroasă.

Ediția a patra vine și cu un element de brand nou: vulpița - simbolul GigaHack 2026, care reflectă agilitatea, curiozitatea și spiritul inovator al comunității construite în jurul evenimentului de-a lungul celor patru ediții.

Despre Technovator

Technovator este organizația din spatele Deeptech GigaHack, dedicată construirii ecosistemului de inovare și tehnologie din Republica Moldova prin programe de educație, accelerare și evenimente de impact.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „EU4Innovation East”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.