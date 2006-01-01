Un Garmin în kitul de start? La maib | Mastercard Chisinau Marathon devine realitate Ⓟ

Anul acesta, organizatorii maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 au pregătit o surpriză specială. Un participant va primi un Golden Starter Kit care va include un Garmin.

Să primești kitul de start și, odată cu el, un ceas Garmin? Anul acesta, acest lucru poate deveni realitate pentru orice participant înscris la maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

Organizatorii au pregătit Golden Starter Kit – unicul kit de start special, în interiorul căruia se va afla un Garmin.

Cea mai interesantă parte este că nimeni nu cunoaște câștigătorul. Nici măcar organizatorii.

Pe 31 august, la ora 12:00, va fi extras aleatoriu doar un număr de concurs (BIB), fără numele participantului. În acel moment, nimeni nu va ști cui îi aparține numărul extras.

Răspunsul va veni pe 4 septembrie, la ora 12:00, odată cu publicarea listelor oficiale de start. Atunci vom afla cine este participantul care va primi Golden Starter Kit.

Pentru a participa nu sunt necesare formulare suplimentare, provocări sau înscrieri separate. Este suficient să fii înregistrat la maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 până la momentul extragerii.

Fiecare participant înregistrat intră automat în tragerea la sorți.

Înregistrează-te chiar acum! Poate chiar numărul tău de concurs îți va purta noroc.