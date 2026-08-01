Un asteroid mare se apropie de Pământ.

În următoarele zile, pe lângă Pământ va trece un asteroid potențial periculos.

Despre aceasta anunță NASA, transmite tsn.ua.

Potrivit informațiilor NASA, asteroidul 173.561 (2000 YV137) se va apropia cel mai mult de Pământ la 9 august. Lungimea lui este de aproximativ 756 de metri, ceea ce face acest obiect cosmic unul dintre cele mai mari care vor trece în curând pe lângă planeta noastră.

Conform prognozelor astronomilor, distanța minimă dintre asteroid și Pământ va depăși 5 milioane de kilometri.

De ce NASA îl consideră potențial periculos

NASA explică că în categoria „potențial periculoși” sunt incluși asteroizii care îndeplinesc două criterii: diametrul lor depășește 150 de metri, iar traiectoria trece la mai puțin de 7,5 milioane de kilometri de Pământ.

Asteroidul 173.561 (2000 YV137) îndeplinește ambele condiții, astfel încât intră automat în lista obiectelor spațiale potențial periculoase.

Există o amenințare pentru Pământ

În pofida statutului de potențial periculos, trecerea de acum implică riscuri de coliziune cu Pământul. Astronomii urmăresc în mod constant traiectoria de mișcare a acestor corpuri cerești pentru a depista la timp orice modificări.

NASA subliniază că clasificarea „potențial periculos” nu înseamnă pericol inevitabil, ci doar indică necesitatea monitorizării regulate a obiectului în viitor.