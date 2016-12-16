Volvo Oil Service: Îngrijire necondiționată Ⓟ

Preț special pentru modelele XC60 și XC90 - 3 700 de lei.

Fiecare Volvo merită o îngrijire atentă și o mentenanță la cele mai înalte standarde — mai ales vara, după o călătorie la mare sau înainte de un drum lung. Importatorul oficial Volvo Cars în Moldova, DAAC-Hermes, invită posesorii auto să beneficieze de mentenanță în condiții avantajoase în cadrul campaniei active Volvo Oil Service.

Condiții avantajoase pentru toate modelele

Pachetul complet Oil Service pentru SUV-urile Volvo XC60 și Volvo XC90 este disponibil la prețul fix de 3 700 MDL.

Prețurile speciale sunt valabile pentru întreaga gamă de modele Volvo (inclusiv XC40, sedanuri și universale). Este o ocazie excelentă de a efectua mentenanța atât pentru automobilele aflate post-garanție, cât și pentru cele recent importate din Europa și SUA.

Servicii la standardele brandului

Ulei Castrol EDGE Professional: Ulei sintetic original, aprobat de Volvo pentru protecția motorului la temperaturi ridicate și sarcini mari.

Ulei sintetic original, aprobat de Volvo pentru protecția motorului la temperaturi ridicate și sarcini mari. Filtre originale Volvo: Înlocuirea filtrului de ulei și a filtrului de aer pentru o protecție maximă a componentelor motorului.

Înlocuirea filtrului de ulei și a filtrului de aer pentru o protecție maximă a componentelor motorului. Actualizare gratuită de software: Actualizarea tuturor sistemelor electronice ale automobilului la cea mai recentă versiune oficială.

Actualizarea tuturor sistemelor electronice ale automobilului la cea mai recentă versiune oficială. Diagnoza trenului de rulare: Inspecția vizuală a suspensiei și a sistemului de frânare înainte sau după călătorii lungi.

Inspecția vizuală a suspensiei și a sistemului de frânare înainte sau după călătorii lungi. Istoric oficial: Înregistrarea în baza de date a dealerului, care păstrează valoarea ridicată de revânzare a mașinii.

În timp ce specialiștii noștri vă pregătesc automobilul pentru noi călătorii,

vă puteți relaxa în zona noastră confortabilă de lounge.

Oferta specială Volvo Oil Service este valabilă până la 30 august 2026.