Carpet Outlet la Moldexpo: Târgul Național de Covoare și Mobilă se încheie pe 3 august Ⓟ

Au rămas doar câteva zile pentru reduceri de până la 80%, cadouri garantate, tombolă cu peste 50 de premii și mii de covoare. Târgul de la Moldexpo se încheie pe 3 august.

Târgul Național de Covoare și Mobilă de la Moldexpo a intrat în ultimele zile. Evenimentul se încheie pe 3 august, iar organizatorii anunță că stocurile scad zilnic, pe măsură ce vizitatorii aleg modelele preferate.

În Pavilioanele nr. 1 și nr. 2 sunt expuse mii de covoare și colecții variate de mobilier pentru interioare moderne și clasice. Oferta include covoare mici pentru baie, bucătărie și antreu, modele mari pentru living sau dormitor, precum și colecții PREMIUM.

Multe dintre covoare sunt disponibile într-un singur exemplar sau în cantități foarte mici. De aceea, regula ultimelor zile este simplă: cine ajunge primul, alege primul. Un model văzut astăzi poate fi deja vândut mâine.

Reduceri de până la 80%

Prețurile speciale de târg se aplică unei selecții ample de produse, iar reducerile ajung până la 80%. Vizitatorii pot compara într-un singur loc mii de modele, dimensiuni, culori și stiluri, de la covoare minimaliste și moderne până la modele clasice, orientale și colecții PREMIUM.

Cadouri garantate și voucher de 1.000 de lei pentru mobilier

La cumpărături de minimum 2.900 de lei, clienții primesc cadouri garantate pe loc. În plus, fiecare cumpărător de covoare primește un voucher de 1.000 de lei pentru procurarea de mobilier din Pavilionul nr. 2 Moldexpo.

Astfel, vizitatorii își pot alege covorul, apoi pot continua amenajarea locuinței cu mobilier disponibil în pavilionul alăturat.

Tombolă cu peste 50 de premii

Cumpărăturile oferă și șansa de a participa la tombola organizată în cadrul târgului. Sunt puse în joc peste 50 de premii, iar Marele Premiu este un automobil.

Înghețată gratuită și sute de locuri de parcare

Târgul poate fi vizitat împreună cu întreaga familie. Vizitatorii primesc înghețată gratuită, iar cei care vin cu mașina au la dispoziție sute de locuri de parcare în zona Moldexpo.

Locația este accesibilă și cu transportul public, în apropiere de Valea Morilor.

Ultimele zile. Stocurile scad rapid

Cei care intenționează să ajungă la târg sunt îndemnați să nu lase vizita pentru ultima zi. Modelele unice și cele mai atractive oferte sunt alese primele, iar stocurile se reduc de la o zi la alta.

Un covor care astăzi se potrivește perfect cu livingul sau dormitorul vostru poate fi mâine deja în casa altcuiva.

Nu lăsa pe mâine ceea ce poți alege astăzi.

Târgul Național de Covoare și Mobilă

Moldexpo, str. Ghioceilor 1, Chișinău

Pavilioanele nr. 1 și nr. 2

Doar până pe 3 august

Program: 09:00–18:00

Ultima șansă din această vară: mii de covoare, mobilier, reduceri de până la 80%, cadouri garantate, tombolă și beneficii pentru întreaga familie, într-un singur loc.