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Business News logoBusiness News
31 Iulie 2026, 09:30
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Kärcher Go Further: Inovații cu abordare responsabilă și 4 ani garanție Ⓟ

Kärcher prezintă noua gamă de aparate pentru casă și grădină, precum și pentru uz profesional Go!Further, continuând drumul spre progres prin inovație responsabilă și rezultate de lungă durată.

Kärcher Go Further: Inovații cu abordare responsabilă și 4 ani garanție

Produsele din această serie merg cu un pas mai înainte. Gama Go!Further reunește tehnologii orientate spre grija pentru oameni și mediu: utilizarea plasticului reciclat și a detergenților pe bază de ingrediente naturale, creșterea eficienței energetice și a consumului de apă. În plus, Kärcher sprijină inițiativele Global Nature Fund (GNF) pentru a asigura apă curată pentru viitor.

Promoția principală a verii: 1 – 31 august 2026!

Vă așteaptă trei avantaje principale la achiziționarea aparatelor în această perioadă:

  • Super preț: Aparatele din seria Go!Further sunt disponibile la prețuri speciale.
  • Cadouri incluse: Aparatele Go!Further sunt disponibile în seturi cu cadouri atractive (accesorii exclusive), asigurând cele mai bune rezultate de curățare și un confort de calitate înaltă.
  • 4 ani garanție: Oferim 4 ani de garanție la aparatele din seria Go!Further, pentru o funcționare fiabilă și un impact durabil.

Deviza noastră: Kärcher Go!Further: Inovație sustenabilă, economisire de energie și apă curată pentru viitor! Doar acum: prețuri speciale, cadouri incluse și 4 ani garanție. Alege Kärcher!

Unde puteți achiziționa? Oferta este valabilă în perioada 01-31 august 2026 în magazinele Kärcher, pe www.karchershop.md și în magazinele Parteneri, în limita stocului disponibil.

Vă așteptăm în Kärcher Centrele din orașele Chișinău, Bălți, Comrat și Ungheni:

or. Chișinău, str. Albișoara, 78/5. Tel.: +373 (22) 806 311 

or. Chișinău, st. Bogdan Voievod, 7B. Tel.: +373 (22) 806 333

or. Chișinău, str. Mateevici, 38/1. Tel.: +373 (22) 796 717

or. Chișinău, str. Hristo Botev, 6. Tel.: +373 (22) 806 309

or. Chișinău, str. Maria Drăgan, 21. Tel.: +373 (22) 106 110

or. Bălți, str. Decebal, 124. Tel.: +373 (231) 85 061

or. Comrat, str. Tretiacova, 19. Tel. +373 (298) 84 261

or. Ungeni, str. Decebal, 19. Tel.: +373 (236) 81 842

Comandați online în magazinul nostru www.karchershop.md sau aflați mai multe pe site-ul oficial: www.karcher.com/md.

Go!Further este continuarea poveștii WOW de la Kärcher și încă un pas înainte în dezvoltarea soluțiilor de curățare fiabile și moderne!

Abonați-vă la paginile noastre de pe rețelele sociale:
https://www.tiktok.com/@karchermoldova
https://www.instagram.com/karchermoldova/

www.facebook.com/KarcherMoldova 

www.facebook.com/karchermoldovaprofessional

Linkedin: Kärcher Moldova 

Canal de Youtube: Karcher Moldova

Părerea dumneavoastră contează! Ajutați-ne să îmbunătățim serviciile Centrului de Deservire Tehnică oferindu-ne feedback. Vă rugăm să accesați link-urile următoare și să ne spuneți cum v-am putea servi mai bine:

www.karcher.com/md/servicii/home-garden/evaluarea-centrului-de-deservire-tehnica-karcher.html

www.karcher.com/md/servicii/professional/evaluarea-centrului-de-deservire-tehnica-karcher.html

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