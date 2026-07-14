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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 08:51
4 007
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Troleibuzul turistic va circula în continuare în Capitală în weekend

Primăria Capitalei informează că troleibuzul turistic va continua să circule în Chișinău în zilele de odihnă. Sâmbătă și duminică sunt programate trei curse cu ghid audio în limbile rusă, engleză și română.

Troleibuzul turistic va circula în continuare în Capitală în weekend.
Troleibuzul turistic va circula în continuare în Capitală în weekend.

Costul unei călătorii este de 30 de lei.

Plecarea troleibuzului turistic de la Arcul de Triumf are loc la ora 12:00 cu ghid audio în limba rusă, la 14:00 în limba engleză și la 16:00 în limba română, transmite rupor.md.

Îmbarcarea este posibilă pentru 22 de locuri pe scaune. Copiii sub șapte ani pot călători doar însoțiți de unul dintre părinți.

Administrația municipiului Chișinău menționează că lansarea troleibuzului turistic are scopul de a populariza obiectivele turistice ale Capitalei. Acesta urmărește să familiarizeze locuitorii și oaspeții Chișinăului cu istoria orașului, a străzilor sale și a personalităților care au avut un rol important în dezvoltarea țării.

Troleibuzul turistic circulă doar în zilele de weekend.

Sursă
rupor.md logorupor
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