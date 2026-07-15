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15 Iulie 2026, 13:46
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Transportul public din Bălți ar putea deveni gratuit din 2027

Primăria municipiului Bălți intenționează să introducă transport public gratuit pe toate rutele municipale începând cu 1 ianuarie 2027.

Transportul public din Bălți ar putea deveni gratuit din 2027.
Transportul public din Bălți ar putea deveni gratuit din 2027.

Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a cerut întreprinderilor responsabile să înceapă pregătirile pentru implementarea proiectului, transmite tvn.md.

Până atunci, de la 1 septembrie, în municipiu urmează să fie lansată inițiativa „Miercurea Ecologică”. În fiecare zi de miercuri, călătoriile cu transportul public municipal vor fi gratuite pentru toți pasagerii.

Potrivit edilului, inițiativele urmăresc să încurajeze utilizarea transportului public, să reducă numărul automobilelor de pe străzile orașului și să contribuie la diminuarea emisiilor poluante.

„Va fi nevoie de o pregătire serioasă. De aceea vreau să văd toate planurile dumneavoastră pentru acest an, inclusiv propunerile privind reducerea aparatului administrativ. Ne pregătim pentru introducerea transportului public gratuit în municipiul Bălți începând cu 1 ianuarie 2027. Primăria va asigura toate măsurile necesare pentru realizarea acestui proiect”, a declarat Alexandr Petkov.

Primarul a precizat că Întreprinderea Municipală „Direcția de Troleibuze Bălți” este singura întreprindere municipală care beneficiază de subvenții din bugetul local. Din acest motiv, pregătirea proiectului ar urma să includă optimizarea activității interne și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare.

Totodată, Alexandr Petkov a dispus analizarea experienței orașelor europene în care transportul public gratuit a fost deja implementat.

„Analizați experiența orașelor europene. Dacă ele au reușit să implementeze un asemenea sistem, înseamnă că și noi îl putem realiza la Bălți”, a declarat edilul.

Autoritățile locale urmează să stabilească mecanismul de finanțare și măsurile administrative necesare pentru aplicarea noilor inițiative.

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