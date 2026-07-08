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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 13:16
19 093
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Traficul rutier pe o stradă din sectorul Buiucani va fi închis timp de zece zile

Traficul pe strada Călărași din sectorul Buiucani din Capitală va fi închis temporar. Restricțiile vor fi valabile în a doua jumătate a lunii iulie.

Traficul rutier pe o stradă din sectorul Buiucani va fi închis timp de zece zile.
Traficul rutier pe o stradă din sectorul Buiucani va fi închis timp de zece zile.

În Capitală, în perioada 10-20 iulie, traficul rutier pe strada Călărași va fi suspendat temporar. Este vorba despre tronsonul dintre străzile Milano și Calea Ieșilor, transmite rupor.md.

Dispoziția corespunzătoare a fost semnată de Primăria Capitalei. În legătură cu restricțiile impuse, participanții la trafic sunt sfătuiți să țină cont de modificări și să aleagă rute alternative pentru ocolirea tronsonului închis.

Sursă
rupor.md logorupor
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