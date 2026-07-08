8 Iulie 2026, 13:16
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Traficul rutier pe o stradă din sectorul Buiucani va fi închis timp de zece zile
Traficul pe strada Călărași din sectorul Buiucani din Capitală va fi închis temporar. Restricțiile vor fi valabile în a doua jumătate a lunii iulie.
În Capitală, în perioada 10-20 iulie, traficul rutier pe strada Călărași va fi suspendat temporar. Este vorba despre tronsonul dintre străzile Milano și Calea Ieșilor, transmite rupor.md.
Dispoziția corespunzătoare a fost semnată de Primăria Capitalei. În legătură cu restricțiile impuse, participanții la trafic sunt sfătuiți să țină cont de modificări și să aleagă rute alternative pentru ocolirea tronsonului închis.