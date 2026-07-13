13 Iulie 2026, 14:05
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Restricții temporare de trafic în sectorul Botanica
Începând de luni, 13 iulie, și până la 3 august, circulația transportului va fi restricționată parțial pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica.
Restricțiile vizează tronsonul cuprins între străzile Cuza-Vodă și Burebista, transmite noi.md.
Măsura a fost dispusă de Primăria municipiului Chișinău în legătură cu desfășurarea unor lucrări în zonă.
Șoferii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative, pentru a evita aglomerația, și să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate pe porțiunea vizată.