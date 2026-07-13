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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 14:05
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Restricții temporare de trafic în sectorul Botanica

Începând de luni, 13 iulie, și până la 3 august, circulația transportului va fi restricționată parțial pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica.

Restricții temporare de trafic în sectorul Botanica.
Restricții temporare de trafic în sectorul Botanica.

Restricțiile vizează tronsonul cuprins între străzile Cuza-Vodă și Burebista, transmite noi.md.

Măsura a fost dispusă de Primăria municipiului Chișinău în legătură cu desfășurarea unor lucrări în zonă. 

Șoferii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative, pentru a evita aglomerația, și să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate pe porțiunea vizată.

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