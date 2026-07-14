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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 10:30
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Pe strada Florilor din Chișinău a început reparația capitală

În Capitală a început reparația capitală a străzii Florilor din sectorul Râșcani. Lucrările de renovare a carosabilului au început după finalizarea modernizării trotuarelor și a infrastructurii adiacente.

Pe strada Florilor din Chișinău a început reparația capitală
Pe strada Florilor din Chișinău a început reparația capitală

Potrivit primarului general al Capitalei, Ion Ceban, specialiștii efectuează în prezent frezarea stratului vechi de asfalt, după care va fi turnat un nou strat. O parte din lucrări se desfășoară pe timp de noapte, pentru a minimiza disconfortul șoferilor, scrie rupor.md.

„Strada se afla într-o stare extrem de proastă, iar ani la rând aici s-au făcut doar reparații de urgență”, a menționat Ion Ceban.

Anterior, pe strada Florilor au fost complet reconstruite trotuarele pe ambele părți ale drumului, amenajate accesurile către blocurile de locuit și locurile publice de parcare, modernizat iluminatul stradal, instalate sisteme de irigare, camere de supraveghere video și mobilier urban, precum și amenajate zonele verzi.

Primăria Chișinău a anunțat că proiecte similare de modernizare a infrastructurii urbane continuă și în alte cartiere din sectorul Râșcani, precum și în celelalte sectoare ale Capitalei.

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