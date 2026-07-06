O nouă cale de acces pietonal pe sub pasaj este amenajată la nodul rutier Ismail.

Lucrările de modernizare a nodului rutier Ismail din Capitală continuă.

În această etapă, este amenajată o nouă cale de acces pietonal de sub pasaj, iar pe șantier sunt executate trotuare și trepte pentru pietoni, cu scopul de a spori siguranța și confortul participanților la trafic, transmite ipn.md.

Potrivit Primăriei Chișinău, întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente, care vor funcționa în cadrul unui sistem modern de management al traficului. În același timp, municipalitatea precizează că lucrările fac parte dintr-un proiect de reorganizare a circulației, care prevede modernizarea mai multor intersecții și implementarea unui coridor inteligent de trafic. Acesta va conecta zona Aeroportului cu Gara de Nord, iar ulterior va continua spre strada Calea Orheiului.

În cadrul proiectului sunt vizate mai multe intersecții importante, inclusiv nodul Ismail-Calea Basarabiei-Calea Moșilor-Varnița-Uzinelor-Vadul lui Vodă, străzile Ismail și bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardele Gagarin, Constantin Negruzzi și Decebal, strada Albișoara, șoseaua Muncești, bulevardul Dacia și strada Băcioii Noi. Autoritățile municipalie precizează că proiectul urmărește fluidizarea circulației, reducerea timpilor de deplasare și creșterea siguranței rutiere.