Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân vor începe în august.

Bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală ar urma să fie prelungit până la strada Mihail Sadoveanu. Contractul de inițiere a lucrărilor urmează să fie semnat pe 18 iulie.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță startul lucrărilor în luna august și finalizarea proiectului până la mijlocul anului 2028.

Potrivit edilului, lucrările de extindere ar urma să fie executate de o companie de construcții din Kazahstan, transmite agora.md.

„Este una dintre cele mai complexe investiții în infrastructură, nefiind limitat la extinderea unui tronson pur și simplu de drum. Ci incluzând construcția unui nou terminal de troleibuze, a unui nou sens giratoriu, a unei noi substații de tracțiune și a unui nou dispecerat. Modernizarea infrastructurii electrice, a rețelei de contact pentru transportul electric, amenajarea pistelor pentru biciclete etc”, a declarat Ion Ceban.

Potrivit lui Ion Ceban, durata lucrărilor se estimează la 24 de luni, acestea urmând să înceapă în luna august.

Amintim că extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este parte a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane în municipiul Chișinău” cu o valoare totală de 74,3 milioane de euro.

Finanțarea este asigurată prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).