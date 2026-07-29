La Piața Centrală va fi construit un nou pavilion cu 100 de spații comerciale.

Un pavilion cu 100 de chioșcuri comerciale va fi construit în sectorul „Angro” al Pieței Centrale, în zona intrării de pe strada Mitropolit Varlaam, unde în prezent sunt amplasate tarabe metalice.

Proiectul de modernizare a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău, transmite ipn.md.

Directorul interimar al întreprinderii municipale, Vasile Popa, a declarat că proiectul face parte din conceptul de modernizare a Pieței Centrale, aprobat de Consiliul Municipal Chișinău în 2020. Volumul investițiilor este estimat la peste 37 milioane de lei și va fi acoperit din fondurile proprii ale întreprinderii.

Potrivit acestuia, modernizarea sectorului „Angro” este necesară deoarece în prezent comercianții lucrează pe tarabe metalice fără copertină, care nu mai corespund cerințelor moderne și nu asigură un nivel adecvat de confort și siguranță pentru vânzători și cumpărători.

Lucrările vor fi efectuate în două etape, pentru ca activitatea agenților economici să poată continua pe durata execuției. În prezent, sunt ocupate aproximativ jumătate din locurile de comerț din acest sector. Termenul de finalizare a proiectului este de maximum doi ani.