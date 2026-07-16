La intrarea în Chișinău va fi construită o parcare de tip „Park and Ride” cu 550 de locuri.

La intrarea în sectorul Ciocana va fi amenajată o parcare de tip „Park & Ride” cu 550 de locuri, care va permite șoferilor să își lase mașinile în siguranță și să continue călătoria cu transportul public, anunță Primăria Chișinău.

Proiectul este destinat să degreveze străzile centrale ale orașului de ambuteiaje, precizează administrația orașului. Pe lângă zona de parcare propriu-zisă, proiectul prevede crearea unui parc modern și a unei noi stații pentru așteptarea transportului, transmite rupor.md.

Scopul principal al acestor parcări de tip „Park & Ride” este de a motiva șoferii care intră în Capitală dinspre suburbii sau alte regiuni ale țării să nu supraîncarce centrul orașului cu transportul personal. Lăsând mașina la intrare, șoferii vor putea continua drumul rapid și confortabil cu autobuze sau troleibuze. Autoritățile municipale speră să implementeze treptat această practică la toate intrările principale în Chișinău.

La sfârșitul lunii februarie 2026, primarul Capitalei, Ion Ceban, declara că pentru amenajarea primelor patru parcări de tip „Park & Ride” la intrările în Chișinău se planifică alocarea a peste 70 de milioane de lei. Conform planurilor prezentate atunci, cea mai mare parcare ar urma să fie amenajată chiar la Ciocana (inițial s-a anunțat despre 525 de locuri). Alte trei parcări similare urmează să fie amenajate în alte sectoare: două la Buiucani (cu 250 și 240 de locuri) și una la Râșcani (cu 200 de locuri). Potrivit estimărilor autorităților municipale, în prezent pe străzile Capitalei circulă zilnic aproximativ jumătate de milion de mașini, în timp ce infrastructura urbană a fost proiectată inițial pentru doar 90.000 de automobile.