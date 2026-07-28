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logos.press.md logologos
28 Iulie 2026, 14:02
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Ion Ceban: În loc de reducerea promisă a aparatului de stat, autoritățile îl vor majora

Primarul general al Capitalei continuă să comenteze reforma „Restart” în educație. Guvernul intenționează să creeze peste 30 de agenții în cadrul direcțiilor de învățământ, atrage atenția primarul general Ion Ceban.

Ion Ceban: În loc de reducerea promisă a aparatului de stat, autoritățile îl vor majora.
Ion Ceban: În loc de reducerea promisă a aparatului de stat, autoritățile îl vor majora.

„Ei vor crea noi funcții pentru oamenii lor în noile agenții, noi structuri, noi funcții și noi conducători, iar profesorii vor aștepta”, se plânge primarul, scrie logos-press.md.

— Eu am urmărit prima ședință a noului Guvern. S-a vorbit despre multe.

Iar despre cea mai mare reformă din domeniul educației… aproape nimic”.

Peste o sută de școli din Chișinău și sute în toată țara trebuie să fie trecute în subordinea Guvernului, continuă el.

Decizia a fost luată fără explicații clare și fără răspunsuri la cele mai simple întrebări:

Cine va gestiona patrimoniul?

Cine va asigura finanțarea școlilor?

Cine va răspunde pentru investiții, pentru siguranța copiilor și pentru colaborarea cu autoritățile locale?

„Educația nu este un experiment politic. Reforma care îi privește pe fiecare copil, pe fiecare profesor și pe fiecare familie din Moldova a fost adoptată în grabă, printr-o simplă ridicare a mâinii și fără o discuție serioasă”, rezumă Ion Ceban.

Reforma Restart a stârnit numeroase întrebări în rândul comunității pedagogice din Capitală, care pledează pentru organizarea unui referendum pe această temă.

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