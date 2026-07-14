theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
14 Iulie 2026, 15:42
10 170
Copiază linkul
Link copiat

Interes sporit pentru platforma e-Școală: Mii de cereri depuse în prima zi de admitere

Primăria municipiului Chișinău, prin Direcția Educație, Tineret și Sport, informează că în prima zi de depunere a cererilor pentru admiterea în clasa a 10-a pe platformă au fost înregistrate peste 3.900 de cereri.

Interes sporit pentru platforma e-Școală: Mii de cereri depuse în prima zi de admitere.
Interes sporit pentru platforma e-Școală: Mii de cereri depuse în prima zi de admitere.

Interesul crescut pentru admiterea în liceele municipiului Chișinău confirmă încrederea elevilor și părinților în sistemul municipal de învățământ și în procesul digital de depunere a cererilor, transmite noi.md.

Prima etapă a admiterii continuă, iar elevilor care nu au depus încă cererea li se recomandă să o facă în termenele prevăzute de graficul de admitere, completând cu atenție toate informațiile necesare pe platformă.

Candidaților li se recomandă să nu amâne depunerea documentelor pentru ultimele zile, pentru a evita eventualele probleme tehnice cauzate de numărul mare de vizitatori ai site-ului.

Direcția Educație, Tineret și Sport va continua să informeze publicul despre evoluția admiterii și numărul cererilor înregistrate.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici