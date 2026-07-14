Interes sporit pentru platforma e-Școală: Mii de cereri depuse în prima zi de admitere.

Primăria municipiului Chișinău, prin Direcția Educație, Tineret și Sport, informează că în prima zi de depunere a cererilor pentru admiterea în clasa a 10-a pe platformă au fost înregistrate peste 3.900 de cereri.

Interesul crescut pentru admiterea în liceele municipiului Chișinău confirmă încrederea elevilor și părinților în sistemul municipal de învățământ și în procesul digital de depunere a cererilor, transmite noi.md.

Prima etapă a admiterii continuă, iar elevilor care nu au depus încă cererea li se recomandă să o facă în termenele prevăzute de graficul de admitere, completând cu atenție toate informațiile necesare pe platformă.

Candidaților li se recomandă să nu amâne depunerea documentelor pentru ultimele zile, pentru a evita eventualele probleme tehnice cauzate de numărul mare de vizitatori ai site-ului.

Direcția Educație, Tineret și Sport va continua să informeze publicul despre evoluția admiterii și numărul cererilor înregistrate.