Inginer: Trebuie să găsim o soluție complexă pentru creșterea vitezei fluxurilor de transport în Chișinău.

Această opinie a fost exprimată de inginerul-constructor Alexandru Boldesco, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de pe canalul de televiziune N4.

El a subliniat importanța creșterii vitezei de circulație a transportului public. În special, este vorba despre creșterea vitezei de deplasare a troleibuzelor pe linie, astfel încât troleibuzul să poată atinge viteza maximă între stații. Acest lucru depinde, printre altele, și de modul în care este organizată stația de transport public, de cât de comod este să cobori și să urci în el, precum și de numărul de pasageri care urcă și coboară la această stație. De exemplu, dacă parametrii zonei de staționare sunt insuficienți, apar blocaje, iar timpul necesar pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor crește. Dacă pavilionul de așteptare este amplasat necorespunzător, se întîmplă același lucru, transmite noi.md.

Alexandru Boldesco a menționat că un alt aspect important îl reprezintă intersecțiile și gestionarea traficului la acestea. Potrivit acestuia, este important de mărit durata fazei verzi, ceea ce permite traversarea mai rapidă a intersecției. Și aici, foarte multe depind de organizarea traficului rutier. De exemplu, există semafoare inteligente (intelectuale) – sisteme adaptive de reglementare a traficului rutier care, spre deosebire de semafoarele clasice cu un program fix rigid, modifică automat durata semnalelor pe baza analizei situației rutiere în timp real, în funcție de numărul de vehicule care se apropie.

„Ea poate fi configurată la fel și pentru apropierea troleibuzelor și a autobuzelor. Dar noi nu avem un astfel de sistem. Acesta este un sistem complex. Dar implementarea sa ar permite ca un troleibuz, deplasându-se cu o anumită viteză pe bulevardul Ștefan cel Mare, să poată parcurge bulevardul de la un capăt la altul fără a opri la semnalul roșu al semaforului. Adică, creșterea vitezei de exploatare a transportului public este o sarcină care se rezolvă în mod complex”, a spus inginerul-constructor.

Potrivit acestuia, la unele intersecții din Capitală, raza de viraj este prea mică pentru transportul public, care nu încape pe banda sa, creează blocaje și împiedică circulația altor vehicule. De asemenea, este importantă optimizarea rețelei de rute.