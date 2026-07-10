În Capitală continuă lucrările de restaurare a scuarului de pe strada București.

Lucrările de restaurare a scuarului de pe strada București 68 din Capitală continuă.

Până în prezent au fost decapate trotuarele vechi și montate noile borduri pe aleile pietonale și în zona viitoarelor locuri de parcare. Totodată, continuă pavarea aleilor și amenajarea accesului dintre străzile București și 31 August 1989, unde a fost pozat cablul subteran pentru viitorul sistem de iluminat public, transmite rupor.md.

De asemenea, se lucrează la instalarea rețelei electrice pentru iluminatul întregului perimetru și la pregătirea suprafețelor pentru următoarea etapă de pavare.

După finalizarea lucrărilor, scuarul va deveni un spațiu public modern și confortabil, destinat recreerii, plimbărilor și organizării activităților în aer liber.

Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea spațiilor publice și dezvoltarea unei infrastructuri urbane moderne, în beneficiul locuitorilor și oaspeților Capitalei.