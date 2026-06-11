În 2026, în Capitală vor fi amenajate patru parcări de tip Park&Ride.

Despre acest lucru a anunțat șeful Direcției Transport Public a municipiului Chișinău, Lilian Copaci, în cadrul unei emisiuni de pe canalul de televiziune N4, transmite noi.md.

Se prevede că șoferii își vor lăsa mașinile acolo, vor urca în transportul public și, astfel, se va reuși reducerea aglomerației din oraș. Așa-numitele parcări de transfer Park&Ride (parcare și călătorie) sunt răspândite în multe orașe ale lumii și sunt deosebit de populare în Europa. Ideea este ca șoferii din afara orașului sau locuitorii din suburbii, care vin în oraș cu mașinile proprii, să parcheze la periferie și apoi să se deplaseze în centru cu mijloacele de transport public. Șoferii sunt încurajați prin oferirea unui bilet gratuit pentru transportul public.

Lilian Copaci a menționat că autoritățile au deja proiectele necesare pentru amenajarea a patru astfel de parcări de tip Park&Ride în Chișinău. Una dintre ele va fi construită în cartierul Ciocana, la intersecția străzilor Vadul-lui-Vodă și Meșterul Manole. Două parcări la Buiucani vor fi amplasate pe străzile Codrilor și Ghidighici. În sectorul Râșcani a fost aleasă strada Calea Orheiului.

În urma licitației au fost selectate companiile care vor amenaja două astfel de parcări, iar pentru celelalte două parcări licitația este încă în desfășurare.

Șoferii care intră în oraș din orice direcție își vor putea lăsa autovehiculele în aceste parcări și vor putea schimba mijloacele de transport în comun, economisind astfel timp, deoarece transportul public dispune, de regulă, de benzi de circulație proprii. Șoferii care își lasă mașinile în parcarea Park&Ride vor primi un bilet special pentru transportul public.

„Toate cele patru parcări Park&Ride vor fi amenajate și puse în funcțiune până la sfârșitul anului”, a subliniat șeful Direcției Transport Public a municipiului Chișinău.

Potrivit acestuia, în parcări vor fi create, de asemenea, toate condițiile necesare pentru șoferi, astfel încât aceștia să se poată odihni, vor fi amenajate toalete și așa mai departe. Numărul mijloacelor de transport public – troleibuze și autobuze – va fi mărit după introducerea acestui sistem, deoarece va crește fluxul de pasageri.