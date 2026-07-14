Deșeuri periculoase, găsite în apropiere de Bubuieci: Primăria a sesizat Poliția.

În apropierea comunei Bubuieci au fost descoperite deșeuri care, potrivit datelor preliminare, ar putea fi periculoase. Despre aceasta a anunțat primarul Alexei Percemlî.

Potrivit acestuia, primăria a reacționat după ce au apărut în spațiul public fotografii de la fața locului. Luni dimineața, despre descoperire au fost anunțate Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Poliția, scrie rupor.md.

La fața locului au sosit reprezentanți ai instituțiilor. Percemlî susține că au fost găsite mai multe tipuri de deșeuri periculoase, după care au solicitat prelevarea de probe de către un laborator specializat.

Primarul a mai spus că în apropiere au fost găsite documente contabile, facturi și avize care ar putea indica proveniența și proprietarul deșeurilor. Aceste materiale, potrivit lui, au fost transmise împreună cu sesizarea pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților.