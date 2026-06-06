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agora.md logoagora
6 Iunie 2026, 11:30
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Copiii și adulții se scaldă în lacul din Parcul Valea Morilor. Spații Verzi: Nu recomandăm

Mai mulți copii și adulți au fost observați scăldându-se în apele bazinului acvatic de la Parcul Valea Morilor.

Copiii și adulții se scaldă în lacul din Parcul Valea Morilor. Spații Verzi: Nu recomandăm.
Copiii și adulții se scaldă în lacul din Parcul Valea Morilor. Spații Verzi: Nu recomandăm.

În imaginile surprinse de agora.md nu se observă indicatori care interzic scăldatul, însă există un panou cu recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Comunicatorul Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Victor Nichituș a declarat că în prezent nu există un act emis de Apele Moldovei sau autoritățile municipale care ar vorbi despre calitatea apelor.

De asemenea, Nichituș spune că nu există un document nici care ar permite sau ar interzice scăldatul în bazinele acvatice din Chișinău.

„Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” nu recomandă în acest moment scăldatul în bazinele acvatice din Municipiul Chișinău”, a menționat Victor Nichituș.

Potrivit lui, nu se cunoaște situația bacteriologică a bazinelor acvatice din Chișinău.

Deși în regiunea lacului din Parcul Valea Morilor persistă un miros specific, oamenii au decis să se scalde împreună cu copiii.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai, autoritățile au anunțat că instalează șezlonguri și umbrele și dezinfectează nisipul de pe plajele din capitală, iar sezonul estival urmează să fie deschis în luna iunie.

Copiii și adulții se scaldă în lacul din Parcul Valea Morilor. Spații Verzi: Nu recomandăm

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