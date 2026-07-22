Bulevardul Cuza Vodă din sectorul Botanica trece printr-o modernizare amplă.

Bulevardul Cuza-Vodă din sectorul Botanica trece printr-un amplu proces de modernizare.

Pe tronsonul dintre bulevardul Dacia și strada Independenței au fost reparate trotuarele pe ambele părți ale arterei, amenajate peste 160 de locuri de parcare și modernizat sistemul de iluminat public, transmite noi.md.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că lucrările vor continua pe tronsonul dintre strada Independenței și strada Grenoble. Trotuarele deteriorate vor fi înlocuite, iar locurile de parcare vor fi reorganizate și extinse.

Anterior, autoritățile municipale au reconstruit tronsonul bulevardului Cuza Vodă dintre străzile Sarmizegetusa și Dacia. În această zonă au fost reparate trotuarele, partea carosabilă și infrastructura aferentă.

„La finalizarea proiectului, întregul bulevard Cuza Vodă va avea un aspect modern, sigur și îngrijit, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra tuturor locuitorilor sectorului Botanica”, a declarat Ion Ceban.