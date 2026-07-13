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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 15:52
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Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a fost aprobat

Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu voturile a 27 de consilieri.

Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a fost aprobat.
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a fost aprobat.

Membrii fracțiunii Partidului „Acțiune și Solidaritate” s-au abținut, invocând lipsa de transparență în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor anterior înaintate de consilieri, transmite rupor.md.

Conform documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde lei reprezintă transferuri din bugetul de stat. Cheltuielile planificate ajung la 10,8 miliarde lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde lei. Proiectul urmează să fie examinat și în a doua lectură.

Până acum, autoritățile municipale au funcționat pe baza unui buget provizoriu, pe fondul disputelor și neînțelegerilor dintre fracțiunile Consiliului Municipal privind aprobarea documentului. Situații similare au avut loc și anterior: în 2024, bugetul municipal a fost aprobat abia în iulie, după mai multe încercări nereușite de vot, iar în 2025 Capitala a funcționat pe baza unui buget provizoriu.

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