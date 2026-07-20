Apele râului Bâc din Capitală s-au tulburat.

În această dimineață, pe rețelele sociale au apărut fotografii și imagini video cu râul Bâc, în care se vede că apele râului, care traversează Capitala, s-au tulburat pe toată lungimea sa.

Imaginile au fost surprinse ieri, 19 iulie. Atât în videoul de pe strada Albișoara, cât și în cele de pe viaduct, pe albia râului Bâc curge un lichid tulbure, scrie logos-pres.md.

Nu se știe dacă este vorba de ape uzate sau de o altă substanță dăunătoare mediului.

Până în prezent, nici Primăria Chișinăului, nici Ministerul Mediului nu au reacționat în niciun fel la acest incident.