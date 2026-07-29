Krasnoselski: Rusia rămâne garantul reglementării pașnice între R. Moldova și Transnistria.

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că „în realitățile actuale, Federația Rusă rămâne garantul reglementării pașnice a relațiilor dintre Moldova și Transnistria”.

Despre aceasta a declarat miercuri, într-un mesaj video pe canalul său de Telegram, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a introducerii trupelor ruse în regiune, transmite infotag.md.

Potrivit lui Krasnoselski, în Transnistria „misiunea de menținere a păcii a Rusiei este extrem de apreciată, iar eforturile depuse pentru menținerea stabilității și securității regionale sunt recunoscute”.

„Operațiunea comună de menținere a păcii desfășurată pe malurile Nistrului are un caracter legitim și a demonstrat o eficiență ridicată”, a subliniat el, exprimându-și convingerea că „formatul actual al operațiunii de menținere a păcii trebuie păstrat”.

Krasnoselski consideră că anul 1992 „va rămâne pentru totdeauna în memoria transnistrenilor, care își amintesc atât pe cei care au declanșat acest război sângeros, cât și pe cei care au oprit agresiunea”.

Pe 29 iulie, în regiune se sărbătorește Ziua introducerii forțelor de menținere a păcii ale Rusiei, iar în această zi au loc evenimente festive.