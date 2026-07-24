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realitatea.md logorealitatea
24 Iulie 2026, 14:34
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Grosu a criticat ideea lui Dodon privind gazul prin „Turkish Stream”: Miroase a schemă

„Când începe să propună ceva, asta miroase a schemă”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, comentând propunerea liderului PSRM, Igor Dodon, de a cumpăra gaz din Rusia prin conducta „Turkish Stream”.

Grosu a criticat ideea lui Dodon privind gazul prin „TurkStream”: Miroase a schemă.
Grosu a criticat ideea lui Dodon privind gazul prin „TurkStream”: Miroase a schemă.

Grosu a declarat că majorarea tarifelor la gaz și a prețurilor la carburanți este legată de situația internațională, inclusiv de războiul din Orientul Mijlociu și problemele de securitate din zona Mării Negre, scrie realitatea.md.

Potrivit președintelui Parlamentului, Kazahstan, cel mai mare furnizor de produse petroliere pentru România, a redus exporturile din cauza atacurilor asupra infrastructurii petroliere.

„Trebuie să privim toate acestea în context. Și să nu spunem că «Turkish Stream» stă gol și îl așteaptă pe Dodon, să vină și să spună: haideți, porniți gazul. Este o abordare foarte populistă și iresponsabilă. Și ce e mai rău — el știe că spune neadevărul. Nu este atât de incompetent în acest domeniu. Știe cum se desfășoară totul. (…) Dacă știa încă din martie că în iulie vor începe bombardamentele, de ce a tăcut?”, a comentat Grosu propunerea lui Dodon.

Reamintim că anterior Igor Dodon a declarat că Republica Moldova trebuie să revină la livrările directe de gaz din Federația Rusă. Potrivit lui, există posibilități tehnice pentru importul de gaz prin conducta „Turkish Stream”.

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realitatea.md logorealitatea
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