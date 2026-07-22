Ceban: Nu există amenințări la adresa alimentării cu apă a Chișinăului.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că nu există amenințări la adresa alimentării cu apă a Capitalei și a calificat declarațiile autorităților despre riscurile întreruperii furnizării apei drept o panică artificială.

Despre aceasta a anunțat Primăria Chișinăului, în urma ședinței Comisiei municipale pentru situații excepționale, transmite rupor.md.

Comentând situația hidrologică, edilul a făcut referire la evaluările experților, subliniind stabilitatea indicatorilor actuali.

„Datele specialiștilor care monitorizează situația de mulți ani arată că, în acest moment, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Chișinău, nu există nicio amenințare. Specialiștii mai menționează că, în acest an, comparativ cu anii precedenți, nu există diferențe: situația este obișnuită, cu temperaturi favorabile, zăpadă și lapoviță iarna, precum și ploi primăvara și vara. Acest lucru se poate observa ușor și după corturile Primăriei Chișinău, care în acest an au fost instalate pentru perioade scurte, doar câteva zile. În rest, avem temperaturi suportabile”, a subliniat el.

În același timp, Ceban a criticat acțiunile oponenților politici, acuzându-i de manipularea opiniei publice și de încercări de a distrage atenția cetățenilor de la dificultățile socio-economice interne.

„Panica pe care o răspândesc intenționat în societate reprezentanții puterii este un pas iresponsabil din partea lor. Avem toate motivele să credem că aceste acțiuni sunt întreprinse deliberat pentru a distrage atenția cetățenilor de la problemele reale cu care se confruntă. Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) plătește salarii enorme apropiaților săi, schimbă Guverne care nu aduc beneficii populației și își continuă afacerile, în timp ce în societate se răspândește panica pentru ca oamenii să nu analizeze acțiunile lor”, a declarat Ceban.

Primarul a adăugat că responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu apă va reveni exclusiv conducerii țării, punând sub semnul întrebării eficiența guvernării de stat.

„Altminteri, de ce să conduci statul dacă nu ești capabil să gestionezi situația? Și de ce toți deputații, miniștrii și reprezentanții PAS critică în cor primarul Chișinăului? Dacă ar avea scopuri nobile, nu ar speria oamenii, ci ar acționa”, a remarcat el.

În cadrul măsurilor adoptate, comisia municipală a obligat întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” să intensifice monitorizarea surselor de apă și să solicite oficial de la instituțiile centrale date actualizate despre regimul râului Nistru.

Discuția tensionată dintre Primăria Chișinău și Ministerul Mediului a apărut pe fundalul secării critice a Nistrului, cauzată de canicula anormală și deficitul de precipitații în bazinul carpatic. La 17 iulie 2026 a avut loc o ședință de urgență a Comisiei Nistrului, unde s-au discutat problemele privind deversarea apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În timp ce ministerul avertizează asupra riscurilor pentru alimentarea cu apă a țării, subliniind minime istorice ale debitului de apă, primăria Chișinău insistă asupra lipsei amenințărilor pentru Capitală, calificând acțiunile autorităților centrale drept politizate. În prezent, instituțiile de profil din Moldova sunt ocupate cu pregătirea calculelor și scenariilor de acțiune în cazul continuării secetei.