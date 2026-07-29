Zelenski, în SUA: Putin nu deține inițiativa în război.

În Ucraina activează în prezent 500 de companii care dezvoltă tehnologii „foarte avansate” în domeniul industriei militare.

Acest lucru îi permite Kievului să salveze vieți militare, în timp ce Rusia suferă pierderi mari, a declarat Zelenski.

În Ucraina activează în prezent 500 de companii care dezvoltă tehnologii „foarte avansate” în domeniul industriei militare. Acest lucru îi permite Kievului să salveze viețile militarilor, în timp ce Rusia pierde 30.000 de soldați în fiecare lună. Astfel de declarații a făcut președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, într-un interviu pentru postul de televiziune Fox News, publicat pe site-ul media în noaptea de marți spre miercuri, 29 iulie, transmite dw.com.

„(Rusia suferă - Red.) pierderi mari, însă el (președintele Federației Ruse, Vladimir Putin - Red.) nu vrea să oprească războiul. Astfel, inițiativa nu este în mâinile lui Putin”, a declarat liderul ucrainean în cadrul acestei discuții. „Trebuie să fim mai rapizi decât Putin, pentru că Putin are mai mulți oameni... iar noi trebuie să ne protejăm oamenii și să folosim mai multe tehnologii decât ei”, a adăugat el.

Comentând atacurile Ucrainei asupra obiectivelor situate în regiunile îndepărtate de graniță ale Rusiei și în Crimeea anexată, inclusiv cele care au perturbat funcționarea sistemului energetic de pe peninsulă, Zelenski a subliniat că extinderea potențialului militar al Ucrainei, care permite utilizarea armamentului cu rază lungă de acțiune, i-a permis Kievului să preia inițiativa de la Moscova.

Zelenski: Putin nu este interesat de negocieri de pace

Potrivit lui Vladimir Zelenski, Kievul continuă să urmărească stabilirea unui armistițiu care ar putea servi drept bază pentru încheierea păcii, însă președintele rus „nu este interesat de niciun fel de dialog”.

„În fiecare zi cerem să se oprească acest război... să se convină asupra încetării focului pentru o perioadă și să li se ofere diplomaților posibilitatea de a purta negocieri. Dar Putin nu vrea asta. Deci aceasta este problema lui”, a declarat președintele ucrainean.

Între timp, publicația online „RBC-Ucraina” a scris pe 29 iulie, citând surse, că în următoarele săptămâni în Kiev ar putea veni reprezentanți speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta soluționarea diplomatică a războiului din Ucraina.

Vizita lui Vladimir Zelenski în SUA și întâlnirea cu Donald Trump

Vladimir Zelenski a sosit la Washington în vizită pe 28 iulie. În aceeași zi, a fost primit la Casa Albă de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Întâlnirea a avut loc cu ușile închise și a durat puțin peste o oră.

Ulterior, Zelenski a scris pe canalul său de Telegram că a avut o „întâlnire bună” cu președintele Trump în Biroul Oval. Potrivit lui, liderii au discutat „problema licențelor pentru producția de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, precum și alte idei”. Zelenski a mai spus că în cadrul întâlnirii s-au discutat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina și modul „de a intensifica procesul diplomatic”.

La rândul său, Donald Trump a scris pe rețeaua socială Truth Social în noaptea de 29 iulie că pentru el „a fost o onoare” să se întâlnească cu președintele Ucrainei. „Au fost discutate multe subiecte. Întâlnirea a decurs foarte bine!”, a adăugat el, fără a oferi detalii.

Înmormântarea lui Graham și votul Senatului privind noile sancțiuni împotriva Rusiei

În timpul vizitei la Washington, liderul ucrainean a participat și la ceremonia de rămas bun pentru senatorul republican Lindsey Graham, care a fost un susținător activ al Ucrainei și a vizitat Kievul cu o zi înainte de decesul său subit.

În seara zilei de 28 iulie, Senatul SUA a aprobat în cadrul unui vot procedural continuarea examinării proiectului de lege privind noile sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului. Votul a avut loc la câteva ore după ceremonia de rămas bun pentru senatorul republican decedat recent Lindsey Graham, care a fost unul dintre autorii documentului.