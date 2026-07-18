Zelenski: În depozitele Wildberries, atacate de Ucraina, erau păstrate componente pentru drone.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a comentat atacul dronelor ucrainene asupra depozitelor Wildberries din regiunile Moscova și Tambov.

El a numit aceasta o ripostă la loviturile rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina, transmite meduza.io.

Potrivit acestuia, în centrele logistice ale companiei erau depozitate componente pentru drone.

„Astăzi, sancțiunile noastre pe distanțe lungi au funcționat în trei direcții pe teritoriul Rusiei, precum și pe teritoriul nostru temporar ocupat și pe mare. În special, ca răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii noastre civile, asupra orașelor și regiunilor noastre, au fost lovite două obiective logistice importante — în regiunile Moscova și Tambov, la o distanță de peste 500 și aproximativ 700 km de linia frontului. Acestea erau folosite de agresor pentru asigurarea livrărilor de componente sancționate pentru producția de drone și echipamente de navigație. De asemenea, a fost lovit un obiectiv petrolier”, a declarat președintele Ucrainei.

În urma atacului asupra depozitului Wildberries din regiunea Tambov, șapte angajați ai companiei au murit, iar alți 25 au fost răniți.

De asemenea, 24 de persoane au fost rănite în urma loviturii dronelor ucrainene asupra centrului logistic al companiei din Elektrostal, regiunea Moscova.



