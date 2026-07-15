Zelenski: În cazul unei înfrângeri, Putin ar putea întreprinde acțiuni periculoase.

Zelenski este convins că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea recurge la o nouă escaladare și ar putea ataca alte țări dacă nu își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina.

Potrivit rbc.ua, acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, într-un interviu pentru BFMTV.

Potrivit șefului statului, dacă Moscova nu va obține victoria în Ucraina, președintele rus „va deveni foarte periculos, și nu doar pentru ucraineni”.

„Va încerca să ocupe un alt loc, alți oameni și să ucidă din nou, să ucidă oameni”, a subliniat Zelenski.

El a adăugat că Rusia ar putea încerca să implice mai multe țări în conflict.

Comentând posibilitatea unui armistițiu, Zelenski a menționat că încetarea focului este posibilă, dar acum este foarte dificil de realizat.

„Trebuie să punem capăt acestui război. Și există o singură parte, Rusia, care nu dorește acest lucru. Ei demonstrează asta doar în vorbe”, a subliniat președintele Ucrainei.

În plus, șeful statului l-a numit pe Putin mincinos în privința unui posibil armistițiu. Potrivit lui, liderul de la Kremlin are nevoie doar de victorie.