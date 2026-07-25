Ucraina a lovit orașele Belgorod și Rostov-pe-Don

Cel puțin din două orașe din Federația Rusă se raportează incendii după atacurile nocturne cu drone. La aerodromul militar din Engels a izbucnit, de asemenea, un incendiu, însă inițial nu a fost asociat cu un atac.

Regiunea Belgorod și centrul acesteia au fost atacate în noaptea de vineri spre sâmbătă, 25 iulie, de drone, a anunțat guvernatorul interimar al regiunii, Alexandr Șuvaev. Potrivit oficialului, au avut loc incendii și pagube „pe străzi”, dar Șuvaev nu a oferit detalii, transmite dw.com.

„Pe străzi vedem daune și incendii care sunt lichidate de echipele de pompieri”, a precizat Șuvaev. De asemenea, el a raportat existența unor persoane rănite, fără a preciza numărul acestora.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova, au fost lovite în Belgorod depozite logistice și obiective ale infrastructurii energetice – substația „Sud” și CET „Luce”.

Despre atacul asupra orașului au raportat și utilizatori ai rețelelor sociale din Rostov-pe-Don. Șeful orașului, Aleksandr Skriabin, a confirmat atacul, dar nu a oferit detalii despre cele întâmplate.

La rândul lor, locuitorii orașului postează pe rețelele sociale imagini cu un incendiu cel puțin într-o locație.

Presa: În Engels a luat foc o unitate militară cu bombardiere

Un incendiu major a avut loc în noaptea de 25 iulie și în Engels, regiunea Saratov. Proiectul Exilenova consideră că a luat foc sediul Diviziei 22 Gărzi de aviație bombardieră grea Donbas cu steagul roșu, situat în apropierea unui aerodrom militar.

Exilenova subliniază că, pe baza datelor inițiale, mass-media nu poate confirma că incendiul de la obiectivul militar a fost cauzat de un atac cu drone.

„Localnicii raportează că una dintre clădirile cazarmelor a luat pur și simplu foc. Potrivit lor, nu a fost niciun atac”, se arată în canalul de Telegram.

Autoritățile locale nu au confirmat atacul până în dimineața zilei de 25 iulie. Totuși, cu puțin timp înainte de primele rapoarte despre incendiu, în regiunea Saratov a fost instituit regimul de „pericol fără pilot”.

La aerodromul din Engels anterior a fost lovit un Tu-95MS

Proiectul ASTRA, analizând imaginile martorilor, confirmă că incendiul din Engels a izbucnit în zona unității militare și a aerodromului. Mass-media notează că același aerodrom a fost atacat cu drone în noaptea de 16 iulie, când a fost confirmată distrugerea bombardierului strategic-rachetă rus Tu-95MS, folosit de Rusia, printre altele, pentru atacuri asupra Ucrainei.